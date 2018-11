Cabaret “Sunday of Love”, um espectáculo de burlesco, sátira e do absurdo em Macau

“Sunday of Love” é um espectáculo de cabaret “de ‘covers’ e ‘undercovers’ sobre o amor”, que se apresenta dia 15 de Dezembro, a partir das 22 horas, no espaço LMA. Trata-se de um espectáculo de variedades, que junta o burlesco, a sátira, o absurdo e o travestismo, reunindo em Macau actores de Portugal, assim como músicos, artistas e não artistas residentes no território, revelou a directora artística, Mónica Coteriano.

TEXTO: Cláudia Aranda

Sábado, dia 15 de Dezembro, apresenta-se no LMA (Live Music Association), na Avenida do Coronel Mesquita, a partir das 22 horas, “Sunday of Love”, “um cabaret de ‘covers’ e ‘undercovers’ sobre o amor”, uma criação e produção da 10 Marias Associação Cultural, com direcção de Mónica Coteriano. “Vai ser um espectáculo de burlesco, sátira, ou simplesmente absurdo, e travestismo também”, revelou ao PONTO FINAL a directora artística da associação, Mónica Coteriano, que partilha a direcção artística do espectáculo “Sunday Shows” com o actor Filipe Viegas, residente em Portugal. A arquitecta Marieta da Costa, residente no território, é quem vai se responsabilizar pela cenografia, adiantou Mónica Coteriano

O “Sunday Show” foi um cabaret criado em 2001, ano em que foi encenada a “sessão piloto”, prosseguindo em 2002, já no espaço da “Bomba Suicida”, no Bairro Alto, em Lisboa. “Éramos um colectivo de artistas, que nasce por necessidade, porque nós precisávamos de pagar a renda e pensámos: ‘temos que fazer alguma coisa que chame as pessoas, que seja uma coisa divertida. Era uma hora e meia, duas horas de um show de variedades”, explica a directora artística. Chamou-se ‘Sunday Show’ “porque passava-se aos domingos à tarde. “O colectivo lançava o tema e quem quisesse participar, juntava-se artistas, não artistas, quem quisesse, literalmente, era chegar lá e actuar, e claro que foi um sucesso porque resultava muito bem, era uma surpresa para toda a gente”.

Este vai ser o ‘Sunday of Love’, mas já houve o ‘Sunday Made in China’, ou o ‘Sunday Repeat’, entre outros. O show é apresentado por “La Monique”, alter ego de Mónica Coteriano, e “Madunna”, ou Filipe Viegas, bailarino que vai chegar de Portugal.

De Portugal vem também Gonçalo Ferreira de Almeida, actor que foi “Maria Bakker” no filme “Morrer Como Um Homem”, de 2009, realizado por João Pedro Rodrigues. De fora vem, igualmente, a actriz Inês Nogueira e Jorge Bragada, responsável pela caracterização. Bragada “é o homem que cuida da nossa transformação e das perucas”, esclarece Mónica Coteriano.

Este ‘Sunday of Love’ que agora se apresenta no LMA já teve estreia em Portugal, em Setembro. Foi realizado para “fechar um ciclo, porque estamos quase a completar 20 anos de existência e eu não tive oportunidade de ir lá, então fechamos o ciclo cá, comigo, em Macau. Havia mais elementos do núcleo duro, do qual fazem parte cerca de 10 pessoas, mas não foi possível que viesse toda a gente”.

Em Macau, Mónica Coteriano pôs em prática o conceito, falou com artistas e músicos. “Vamos ter aqui uma grande mescla!”. No show participam Vincent Cheang, vocalista da banda de rock de Macau L.A.V.Y. e administrador do espaço da Associação de Música ao Vivo (LMA, na sigla inglesa), Vera Paz, do colectivo d’As Entranhas, que participou em meados deste mês na peça de teatro “Vale de Bonecas”, na Hospedaria San Va, e ainda pendente está o jornalista e escritor Carlos Morais José. Também há uma bailarina surpresa, entre outros. “Até agora somos 11, há pessoas que participam como coro, figurantes, bailarinos”. Cada artista é responsável pela elaboração do seu número, que é “uma criação livre”. Mónica Coteriano tem um dueto e um número a solo. “O interesse deste ‘Sunday Show’ é juntar as partes e fazer um espectáculo no todo, o que normalmente resulta muito bem, porque é muito diferenciado e não há limitações, a única regra é ser fiel ao tema, e o tema é o ‘Sunday of Love’, é o amor”, conclui.