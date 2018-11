Atribuição de licenças a médicos deve ser facilitada em casos de catástrofe, defendem deputados

Em casos de epidemia ou catástrofes naturais a atribuição de licenças a médicos estrangeiros deve ser facilitada. Isto mesmo defendem os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa que se encontra a discutir na especialidade o Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) defende que, em casos excepcionais, a atribuição de licenças a médicos estrangeiros deve ser facilitada. Isto porque, para obtenção da licença limitada, prevista no Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde, devem ser apresentados, pelo menos, sete documentos, e os deputados entendem que este compasso de espera pode resultar na perda de vidas em situações de calamidade. Além desta sugestão, a comissão tem também dúvidas quanto à independência, ou não, do Conselho dos Profissionais de Saúde.

“De acordo com o artigo 27º [da proposta de lei], para conseguir a licença limitada há que formular um pedido e, depois, tem que apresentar pelo menos sete documentos. Com o tratamento desses sete documentos se calhar já não consegue resolver atempadamente a epidemia e, por isso, achamos que em casos de urgência já não é preciso passar por esses procedimentos tão complexos para obter uma licença limitada”, considerou Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da AL. Deste modo, os deputados sugerem que seja regulamentada de forma independente a atribuição da licença limitada no caso da prestação de socorros de emergência.

Outros casos em que pode ser atribuída esta licença incluem a realização de acções de formação médica especializada ou de estudos de elevada tecnicidade, introdução de novas tecnologias no domínio da medicina ou quando se verificar a inexistência ou carência na RAEM de profissionais de saúde especialmente qualificados.

Um outro ponto que gerou discussão entre os deputados da comissão está relacionado com o Conselho dos Profissionais de Saúde ser um organismo independente ou sob a tutela dos Serviços de Saúde. De acordo com a proposta de lei, esta entidade é criada sob a forma de uma órgão colegial da Administração Pública com a finalidade de proceder à acreditação e registo dos profissionais de saúde, tendo como competências elaborar o código deontológico dos profissionais de saúde, verificar as habilitações académicas e profissionais e organizar os exames de admissão ao estágio.

As dúvidas surgem quando, no artigo que determina a entidade competente pela fiscalização das actividades reguladas pela proposta de lei, são apenas mencionados os Serviços de Saúde. “Nós sabemos quais são as competências do CPS [Conselho dos Profissionais de Saúde], mas agora temos de perguntar ao Governo se o CPS funciona ou não como uma sub-unidade dos Serviços de Saúde. Se não foi isto, então aqui deve haver a menção ao CPS também”, apontou Chan Chak Mo.