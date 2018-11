Lionel Leong não responde sobre candidatura a Chefe do Executivo

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, disse ontem na Assembleia Legislativa, que “qualquer pessoa que venha a ficar no cargo [de Secretário] vai dar continuidade às políticas”, em resposta ao deputado Sulu Sou sobre se o dirigente tenciona formalizar a sua candidatura ao cargo de Chefe do Executivo, no próximo ano.

Na intervenção de segunda-feira, o deputado Sulu Sou referiu que o secretário tinha de demitir-se do cargo para formalizar a candidatura. Acrescentou ainda que antes disso tinha dois problemas para resolver, o caso do IPIM e o do empréstimo concedido à Viva Macau, conforme noticiou o PONTO FINAL. A resposta foi dada ontem já depois do fim do debate sobre as Linhas de Acção Governativa para a Economia e Finanças, refere a Rádio Macau. Sem responder directamente, Lionel leong disse que as políticas não são pensadas apenas para um mandato. “Qualquer governante em relação a qualquer área de governação, quando pensamos as Linhas de Acção Governativa não é só para este mandato. Qualquer pessoa que vem agora e ficar no cargo também vai dar continuidade às políticas”, afirmou Lionel Leong. C.A.