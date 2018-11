Lionel Leong anuncia plano de importação de talentos que prevê regime alternativo de fixação de residência

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, anunciou ontem um plano para a importação de quadros altamente qualificados que vai definir um número de quotas a conceder anualmente a especialistas. Esta proposta de regime de fixação de residência quer atrair talentos e técnicos altamente especializados em áreas como a ciência e a tecnologia, e apresenta-se como uma alternativa às formas actuais para a obtenção de residência que obrigam a ter um contrato de trabalho ou a realizar investimento.

TEXTO: Cláudia Aranda

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, anunciou ontem “um plano para importação de quadros qualificados e introdução de elites para corresponder às necessidades de Macau” que vai permitir que especialistas, nomeadamente na área da ciência e tecnologia, possam entrar em Macau e procurar trabalho sem contrato de trabalho.

No segundo dia dedicado à apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019 daquela tutela, no plenário da Assembleia Legislativa (AL), Lionel Leong avançou que este novo programa destinado a atrair talentos e especialistas “está a ser analisado para determinar uma quota anual para importação desses quadros qualificados”. O secretário acrescentou que “os que forem autorizados não precisam de ser contratados pelo empregador local, podem então optar por procurar um emprego ou fazer empreendedorismo em Macau”.

Lionel Leong avançou que este plano acresce às medidas já previstas pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), oferecendo uma alternativa para a obtenção do Bilhete de Identidade de Residente (BIR) sem necessidade de ter um contrato de trabalho com uma empresa ou realizar investimento. A secretaria já avançou no sentido de, através de despacho do Chefe do Executivo, conseguir a autorização para essa fixação de residência, acrescentou Lionel Leong.

O novo regime visa atender às necessidades das empresas e indústrias criativas que querem participar da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e que precisam de talentos e quadros altamente qualificados, esclareceu o governante. “Podemos formar localmente os talentos de que precisamos, os nosso serviços e indústrias podem formar os talentos, mas também podemos introduzir esses talentos para aumentar a qualidade dos quadros”, disse o secretário.

“A entrada destes talentos tem a ver com as exigências de mais empresas, temos que satisfazer as necessidades destas empresas e tivemos de pensar se as medidas são suficientes, por isso, sugerimos ao Chefe do Executivo uma nova medida para apostar nos talentos novos”, explicou o dirigente da pasta da Economia e Finanças. “Além das medidas do IPIM, como o investimento relevante e migração e fixação dos técnicos especializados, tivemos que pensar numa nova medida para satisfazer melhor a necessidade de Macau”, insistiu.

O secretário sublinhou que Macau precisa de “trabalhadores não residentes” (TNRs) e reconheceu que “os TNRs para trabalharem ou obterem a residência de Macau têm que procurar uma empresa que os contrate e têm que responder a muitas exigências”. “Podemos resolver melhor o problema que estamos a enfrentar e atrair os talentos de que nós precisamos sem os limites do regime” actual.

O novo regime é inspirado em Hong Kong que, disse Lionel Loeng, “agora tem um novo instituto para a introdução de novos talentos. Achamos que com o novo instituto podemos atrair mais talentos de outras áreas, como a tecnologia e ciência. Com o novo instituto já não é preciso uma empresa a contratar”, afirmou. O secretário acrescentou que na apreciação vão ser tomadas como referência as regiões vizinhas, a colaboração com a Comissão de Desenvolvimento de Talentos e a consulta aos empresários de Macau para ver quais as condições e quais os sectores em que faltam os quadros qualificados. Lionel Leong sugeriu que os trabalhos de implementação do plano sejam atribuídos a uma comissão especializada. A Rádio Macau adiantou posteriormente que a Secretaria da Economia e Finanças explicou àquele organismo que o plano experimental tem a duração de três anos e que vai definir as quotas a conceder anualmente.