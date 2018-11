IPIM optimiza critérios de pedidos de fixação de residência e cria grupo de avaliação

Ontem, no segundo dia de apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019 da tutela da secretaria de Economia e Finanças, Irene Lau, presidente substituta do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) adiantou que o organismo vai criar um grupo constituído por chefias dos diferentes departamentos para avaliar novos pedidos de residência. Irene Lau afirmou que desde a divulgação do relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) que “o IPIM procurou optimizar os critérios dos pedidos de fixação de residência, tendo como referência as práticas de Singapura, Hong Kong, Austrália”.

“Vamos constituir um grupo de avaliação interno constituído por chefias dos diferentes departamentos do IPIM. Ao longo deste processo todo já recebemos as opiniões vindas das associações, das entidades, quer públicas, quer privadas, temos pareceres muito construtivos para o melhoramento e optimização do nosso processo de apreciação e avaliação de fixação de residência”, disse. A responsável acrescentou que o organismo já está “prestes a terminar o processo de análise e melhoria, posteriormente iremos desenvolver as actividades de sensibilização e divulgação”.

No seguimento do relatório do CCAC, três funcionários do IPIM, Jackson Chang, presidente do Conselho de Administração, Glória Batalha, vogal executivo, e Miguel Ian Iat Chun, antigo director-adjunto do Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência, foram acusados de prática de crimes funcionais na apreciação e autorização dos pedidos de “imigração por investimentos em imóveis”, “imigração por investimentos relevantes” e “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados”.

Irene Lau afirmou que o IPIM já ouviu as associações e os órgãos representativos de diferentes áreas, inclusive a Comissão de Desenvolvimento de Talentos, “para trocarmos opiniões, no sentido de obter um elenco de critérios mais adequado à situação”, disse. O primeiro desses critérios é “garantir a segurança da ordem pública e tentar evitar que haja qualquer criminalidade susceptível de ser praticada em Macau”. C.A.