Christine Loh, co-fundadora do ‘think tank’ Civic Exchange, é uma das oradoras da conferência sobre alterações climáticas que amanhã será organizada na Universidade Cidade de Macau. A também professora da Universidade de Ciências e Tecnologia de Hong Kong irá falar sobre adaptação e resiliência face às alterações climáticas.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Duas décadas e um investimento de 26 mil milhões de dólares de Hong Kong foi o necessário para resolver o problema das inundações na cidade vizinha, ao contrário do Governo de Macau que apenas recentemente começou a trabalhar seriamente nesta questão. A afirmação é de Christine Loh, especialista em alterações climáticas, quando questionada pelo PONTO FINAL quanto às diferentes consequências trazidas às duas regiões por tempestades tropicais. Loh, co-fundadora do ‘think tank’ Civic Exchange, ligado a questões ambientais de Hong Kong, é uma das oradoras da conferência “Alterações Climáticas: que políticas e medidas contra tufões e cheias?”, que amanhã terá lugar na Universidade Cidade de Macau.

Christine Loh é peremptória na sua resposta: 26 mil milhões de dólares investidos ao longo de duas décadas. É esta a solução apontada pela ex-subsecretária para o Ambiente do Governo de Hong Kong para o problema das cheias na RAEHK. “Este é o ponto fulcral e eu penso que, no que diz respeito ao controlo das inundações, Hong Kong fez um trabalho razoavelmente bom. É por isso que quando vemos áreas vizinhas em Guangdong, como Macau, que estão a ser inundadas, Hong Kong não está a ser inundada. É preciso adaptarmo-nos e é preciso gastar dinheiro para resolver este problema”, declarou a também professora da Universidade de Ciências e Tecnologia de Hong Kong (HKUST).

Contudo, Christine Loh ressalva que o problema não se resolveu da noite para o dia. “Hong Kong gastou 26 mil milhões de dólares em controlo de inundações e os resultados estão à vista. Foi nos últimos 20 anos, porque não se pode fazer tudo de uma só vez. É preciso realizar um longo planeamento e investimento, não é possível fazer tudo num ou dois anos”, afirmou a académica. Por isso mesmo a especialista em alterações climáticas sublinha a urgência para que o Governo de Macau comece a elaborar e implementar um plano para resolver o problema das inundações. “Se ainda não o fizeram têm de começar agora. Não é possível recuar no tempo, por isso têm de andar para a frente, e penso que o público em geral e os profissionais têm de ver que existe um plano. Pode demorar um ano ou dois a criar um plano, mas é isso que as pessoas querem ver e, depois, têm que ser alocados os recursos financeiros e a capacidade técnica para realmente o desenvolver”, defendeu.

Apesar de defender os resultados obtidos pelo Governo de Hong Kong quanto a esta questão, Christine Loh não fecha os olhos às graves consequências trazidas pelas alterações climáticas. Por exemplo, Hong Kong e Macau estiveram na rota, no espaço de pouco mais de um ano, de dois dos piores tufões das últimas décadas – Hato e Mangkhut. “Até agora temos feito um bom trabalho, mas por causa das previsões que indicam que podemos ter eventos meteorológicos cada vez mais severos do que aqueles que temos hoje, a nossa preocupação é olhar para onde existem falhas e o que ainda precisa de ser feito”, explicou.

As soluções emanadas pela comunidade científica, defende Christine Loh, são claras. “A ciência diz-te aquilo que tens de fazer e que existe um calendário que tens que trabalhar arduamente para cumprir em termos de mitigação mas, ao mesmo tempo – e é isto que é importante em termos de adaptação – as alterações climáticas já estão aqui, por isso importa minimizar as consequências. Daí que cada comunidade tenha de se adaptar e ser mais resiliente ao clima”, argumentou.

Será exactamente sobre estes dois últimos pontos – adaptação e resiliência perante as alterações climáticas – que vai incidir a apresentação de Christine Loh na conferência que amanhã decorrerá, pelas 18 horas, na Universidade Cidade de Macau. A este jornal, a académica adiantou que vai iniciar a sua comunicação com a apresentação do último relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC, na sigla inglesa) da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado no mês passado, que sublinha a importância de limitar o aquecimento global em 1,5° Celsius, ao invés dos 2° Celsius definidos no Acordo de Paris.

A conferência “Alterações Climáticas: que políticas e medidas preventivas contra tufões e cheias?” irá decorrer amanhã, no Centro de Convenções Hoi Yin, no campus da Taipa da Universidade Cidade de Macau, pelas 18 horas. Billy Chan, director do departamento de distribuição e transmissão da Companhia de Electricidade de Macau, será o outro orador e irá falar sobre o papel dos serviços de energia no desenvolvimento urbano de Macau.