Criação de imposto sobre casas desocupadas poderá ir a consulta pública

O director dos Serviços de Finanças, Iong Kong Leong, disse ontem na Assembleia Legislativa que o Governo quer lançar uma consulta pública para sondar opiniões quanto à criação de um imposto sobre casas desocupadas. O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, comentou a dificuldade em adquirir casa, afirmando que o principal problema tem a ver com a oferta insuficiente no mercado, pelo que o Governo está a considerar medidas diversificadas para dar resposta.

TEXTO: Cláudia Aranda

O director dos Serviços de Finanças (DSF), Iong Kong Leong, disse ontem na Assembleia Legislativa que o Governo está a ponderar lançar uma consulta pública para sondar a opinião da sociedade quando à criação de um imposto sobre casas desocupadas. O compromisso do Governo surgiu após a intervenção dos deputados Ho Ion Sang e Song Pek Kei, que questionaram se o Governo tinha a intenção de introduzir um imposto sobre imóveis desocupados, na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, na segunda sessão da tutela da Economia e Finanças. O Governo adiantou que está a usar como referência a actuação de Hong Kong, que já aplica estas medidas.

O director da DSF, Iong Kong Leong, afirmou em relação ao imposto sobre casas desocupadas que “o nosso serviço está a acompanhar o seu impacto na sociedade em geral, que também tem opiniões diferentes acerca de como podemos introduzir o imposto, o nível do imposto e medidas para evitar as casas desocupadas”, afirmou. O responsável adiantou que há pessoas contra esta medida. “Por isso, achamos que é necessário haver um consenso na sociedade e realizar uma consulta para podermos lançar um imposto sobre habitações desocupadas”, adiantou.

Iong Kong Leong referiu que o regime jurídico em Macau é diferente de Hong Kong, pelo que a DSF vai necessitar do apoio de outros departamentos para lançar a medida.

As casas desocupadas são geralmente habitações em segunda mão, “não são casa novas, normalmente são residências ou fracções construídas antes do ano 2000”, disse. O que se entende por desocupação, conforme informações da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), é aquela casa que já tem licença, mas a fracção em si está desocupada, acrescentou.

Iong Kong Leong adiantou que em Junho de 2018 havia cerca de 187 mil frações e o número de habitações desocupadas andava à volta dos 10 mil. Dessas, cerca de 5.711 não servem como primeira habitação e mais de metade foram construídas antes do ano 2000.

Antes, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, comentou sobre a dificuldade em adquirir casa, afirmando que do ponto de vista da sua tutela a preocupação é mais sobre a gestão da procura e da oferta, e que o principal problema em adquirir casa tem a ver com a oferta insuficiente no mercado. “As transacções de imóveis de primeira mão são mais notáveis do que as de segunda ou terceira mão. O mais importante é a oferta, temos que ver se a oferta é suficiente, e isto afecta muito o ponto de vista dos compradores, para além das habitações privadas, também as habitações sociais e económicas”. O secretário acrescentou que “o regime de tributação vai aumentar o custo de adquirir casa, por isso, temos que pensar qual a melhor maneira de desenvolver o mercado. As medidas têm que ser diversificadas, senão só vai aumentar os preços”, alertou o secretário.