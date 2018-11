Concurso público em Fevereiro para reparar antigo edifício do GCS

A utilização do antigo edifício do Gabinete de Comunicação Social (GCS), situado no Largo de São Domingos, o estado de reparação e aproveitamento, foram novamente questionados na segunda sessão das Linhas de Acção Governativa dedicada à secretaria da Economia e Finanças. Na apresentação das LAG em 2017 havia sido solicitado pelos deputados um ponto de situação sobre o prédio. Desta vez, Tai Kin Ip, director dos Serviços de Economia adiantou que, em Fevereiro, vai ser aberto concurso público para a reparação e benfeitoria do edifício.

“Em 2015 a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) recebeu a gestão deste edifício e começámos a sua reparação e benfeitorias”, disse Tai Kin Ip, director da DSE. Mas, acrescentou, nesse período, “havia chuvas torrenciais e verificámos que havia muitas infiltrações, por isso, notificámos as Obras Públicas, para reportar a situação. Em 2017, também recebemos uma notificação da CEM, porque este edifício encontra-se no centro histórico e há necessidade de articular o projecto de instalação da nova sub-estação para elevar a capacidade de fornecimento de electricidade”, prosseguiu.

Após este processo, adiantou Tai Kin Ip , “a DSE vai comunicar com o serviço das Obras Públicas, preparar o trabalho de concepção, entre outros, ouvir o arquitecto autor do projecto edifício e, em Fevereiro, vamos abrir concurso público para reparação e benfeitoria do edifício”. C.A.