Cerca de 12 mil participantes esperados na maratona de domingo

Macau prepara-se para receber na madrugada de domingo mais uma edição da maratona e meia-maratona, que arrancam, respectivamente, às 6 horas e 6h15. Em prova estarão cerca de 12 mil atletas, segundo estimativas do Instituto do Desporto (ID), com participantes de 50 países e regiões. Portugal estará representado, bem com vários atletas lusófonos de Cabo Verde ou Goa, entre outros.

Como forma de facilitar a preparação dos atletas, a organização recorda que os atletas deverão levantar as respectivas camisolas e chip de cronometragem no sábado, entre as 10 horas e as 22 horas.

“Durante o dia da competição, o atleta deve repor frequentemente água e energia, ao mesmo tempo, deve prestar atenção à sua condição física, e caso aconteça a situação desconfortável no corpo deverá imediatamente procurar a assistência do pessoal presente para receber tratamento médico”, refere uma nota do ID. O organismo informa ainda que serão instaladas estações de abastecimentos em diferentes locais, aprovisionando água e alimentos energéticos aos atletas.

Em articulação com a realização das provas, a partir das 23 horas de sábado serão implementadas medidas de controlo de tráfego em algumas vias públicas, sendo as restantes vias vedadas ao trânsito a partir das 4 horas de domingo. “Atendendo à integração da Ponte Governador Nobre de Carvalho e da Ponte de Sai Van (no sentido Taipa-Macau) no percurso do evento, a organização solicita ao público a utilização da Ponte da Amizade”, acrescenta o ID.

Para reduzir o impacto na utilização das vias públicas, a reabertura das vias será processada de forma faseada. A Ponte Governador Nobre de Carvalho será reaberta às 7 horas, a zona de Macau e a Ponte de Sai Van serão reabertas às 9h30, a Rotunda dos Jogos da Ásia Oriental e a Avenida dos Jogos da Ásia Oriental às 11 horas e, por fim, a Avenida Marginal Flor de Lótus e as restantes vias às 11h30.