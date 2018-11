Associações de defesa dos animais organizam vigília pelo urso Bobo

A Associação de Protecção aos Animais Abandonados de Macau (AAPAM), juntamente com outras associações de defesa dos animais de Macau, vai organizar, no próximo sábado, uma vigília pelo urso Bobo, que morreu na terça-feira da semana passada. Ao PONTO FINAL, Yoko Choi, presidente da AAPAM, explicou que, ainda que o Executivo tenha já dado início ao processo de embalsamento do animal, as organizações decidiram avançar com o evento “para que o Governo saiba que não são só as associações mas também os cidadãos que não querem que o Bobo seja um exemplo”.

“Nós estamos tristes com o Governo, que foi muito rápido em querer fazer do Bobo um exemplo. Mesmo que não possamos mudar nada, nós queremos que o Governo ouça as nossas vozes”, disse a dirigente associativa. “É triste que o Bobo tenha estado 35 anos naquele sítio. O Bobo é parte da nossa família, não é um animal. É um membro da nossa família que morreu e nós não estamos contentes que o seu corpo seja usado como exemplo”, reiterou a activista.

Ainda que admita que “agora é demasiado tarde” para reverter o processo de embalsamento já em curso, Yoko Choi recorda que, após a morte do animal, muitas pessoas sugeriram no Facebook a cremação como solução para o corpo do Bobo, sugestão esta partilhada pela presidente da AAPAM. Durante o evento, que irá decorrer no Jardim da Flora, entre as 14 e as 20 horas, serão recolhidas assinaturas contra o embalsamento do urso, que vão ser posteriormente entregues ao Governo sob a forma de uma petição endereçada a José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. Entre as 16 e as 17 horas haverá lugar a uma vigília pelo Bobo. C.V.N.