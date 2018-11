Agnes Lam pede maior transparência no preço da habitação

“Receio que as pessoas estejam a comprar casas mais caras do que o seu valor real devido à falta de informação”, disse Agnes Lam, justificando a interpelação entregue ontem ao Governo em que pedia uma maior transparência sobre os dados do preço da habitação em Macau. Para a deputada, a solução passa por divulgar a mediana dos preços e por dar informação mais amiúde.

TEXTO: André Vinagre

Agnes Lam pediu ontem mais transparência no que toca aos preços do mercado imobiliário. No seguimento do debate na Assembleia Legislativa (AL) sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) da área de Economia e Finanças, a deputada não chegou a questionar Lionel Leong, secretário da tutela, sobre o tema por falta de tempo, apresentando depois uma interpelação escrita. Agnes Lam quer que Macau adopte as normas internacionais e divulgue a mediana do preço das casas, em vez de divulgar a média, e que a divulgação dessa informação seja mais frequente. “No ano passado, durante o debate das LAG, já tinha feito a pergunta ao secretário e ele tinha dito que ia tornar o mercado imobiliário mais transparente para que as pessoas tomassem a decisão certa”, disse ao PONTO FINAL.

“Um dos números que eu acho que devia ser revelado é o valor da mediana, o valor do meio do preço das casas. A mediana é a maneira correcta de calcular o preço das casas e de revelar ao público. Em Macau apenas é revelada a média. A mediana é a melhor maneira de comparar o poder de compra de habitação dos cidadãos de Macau, sem esses dados não é possível fazer uma comparação”, referiu, comparando com a situação em Hong Kong: “Em Hong Kong há vários índices sobre o preço das casas e adoptaram normas internacionais sobre como calcular e perceber a capacidade de compra, se as pessoas conseguem comprar casa. Eles têm vários índices. Em Macau os dados revelados são escassos”.

Agnes Lam teme que o valor do poder de compra de Macau esteja incorrecto. “A nossa situação pode estar pior do que imaginamos”, referiu a parlamentar e professora universitária. “Para percebermos devidamente em que situação estamos, seria vantajoso usarmos os padrões internacionais”, sublinhou.

Uma outra questão é a falta de acesso às informações. “O Governo fez algumas melhorias no ano passado e passou a revelar a média dos preços de acordo com a idade do edifício, por exemplo. Mas só permitem que se verifique o preço a cada trimestre, ao contrário de Hong Kong, onde se pode verificar o índice a cada semana”.

A deputada conclui dando um exemplo: “Tenho estas dúvidas porque eu tenho um aluno que acredita ter tomado uma decisão errada ao comprar um apartamento. Ele foi ver o apartamento e estavam lá outras pessoas a ver a casa, o que o fez avançar logo para a compra, mas depois percebeu que foi uma decisão errada, já que ele não tinha informações suficientes. Precisamos de ter mais informação para que as pessoas tomem melhores decisões”. “Receio que as pessoas estejam a comprar casas mais caras do que o seu valor devido à falta de informação”, realçou.