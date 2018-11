A pop escandinava vai passar por Macau

É no Live Music Association (LMA) que Elias e Einar Stray vão actuar no próximo dia 6 de Dezembro. A dupla vem da Escandinávia para apresentar em Macau os seus mais recentes trabalhos, que passam pela música pop e soul. Elias, de 20 anos, estreia-se em Macau, enquanto Einar Stray já tinha passado pelo LMA e quis voltar.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Elias e Einar Stray vão partilhar o palco do Live Music Association (LMA) no próximo dia 6 de Dezembro. O norueguês Einar, que já tinha passado por Macau, trouxe desta vez o sueco Elias, que acaba de lançar o seu primeiro disco, “Entwined”. Os músicos actuam individualmente, mas, no fim, vão juntar-se para um concerto a dois, confidenciou Vincent Cheang, administrador do local do espectáculo.

Vincent Cheang lembrou ao PONTO FINAL que esta já não é a primeira vez de Einar Stray em Macau, que já tinha actuado no LMA com a sua banda, os Einar Stray Orchestra: “Eles já tinham vindo a Macau para actuar no LMA há dois ou três anos, o concerto foi fixe”. Assim, este regresso a Macau tornou-se mais fácil: “Já o conhecia e desta vez contactámo-lo e perguntámos se estava interessado em voltar a Macau e tocar outra vez no LMA e ele disse logo ‘claro que sim, o público de Macau é excelente’, mostrou-se logo interessado em voltar”, contou Vincent Cheang.

Desta vez, o norueguês está a fazer a digressão asiática acompanhada por Elias, que faz a primeira parte dos espectáculos. “O Elias lançou agora o seu primeiro álbum, apesar de já ter um EP, e juntou-se agora a Einar Stray para a digressão”, explicou Vincent Cheang, adiantando que “os dois vão actuar em separado e, no fim, juntam-se para um concerto a dois”. “A história do Elias é muito especial”, disse o administrador do LMA, descrevendo o trajecto do músico: “Quando era mais novo, andava no coro da igreja, depois foi para um coro gospel e agora está a iniciar a carreira como cantor soul”. Vincent Cheang compara o sueco com Damien Rice: “A voz dele é mais grave, mas o sentimento é o mesmo”.

Elias, a quem a publicação Noisey compara com músicos como James Blake e Bon Iver, e sobre o qual a revista I-D diz ter uma “voz maravilhosamente profunda”, lançou “Entwined” este ano, mas já tinha lançado um EP, intitulado “Warcry” em 2015. Por seu lado, Einar Stray, de 28 anos, é mais experiente: os Einar Stray Orchestra foram fundados em 2006 e lançaram em 2011 o primeiro álbum, “Chiaroscuro”, em 2014 lançaram “Politricks” e no ano passado “Dear Bigotry”.

Para o responsável pelo espaço, o LMA “é um bom sítio para [um jovem músico] começar a carreira”. “O LMA é um espaço aberto, não recebemos só jovens, mas muitos vêm cá para abrir os espectáculos de outras bandas e aproveitar para tocar a sua música”, concluiu. Além de Macau, a digressão asiática dos dois músicos escandinavos vai passar pelas cidades chinesas de Yiwu, Xangai, Luoyang e Pequim. Depois disso, os músicos vão a Singapura e a Banguecoque, na Tailândia.