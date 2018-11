Trabalhadores das ‘offshore’ querem indemnização dos patrões e apoios do Governo

Indemnizações dos patrões e apoios do Governo. Isto mesmo pedem os trabalhadores do sector das ‘offshore’, cujo regime irá acabar em Janeiro de 2021. Os representantes estiveram ontem reunidos com a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e expressaram ainda a sua vontade de serem ouvidos pelo Governo.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) esteve ontem reunida com cinco representantes dos trabalhadores de empresas ‘offshore’ que fizeram chegar à AL uma petição sobre a proposta de lei que visa acabar com o regime que regula estas instituições. Os funcionários expressaram os seus receios de ficarem desempregados com o eventual encerramento das companhias e pedem compensações tanto aos seus patrões como ao Governo. À semelhança do sucedido com o sector das aves vivas após a proibição da sua venda em Macau, os funcionários das ‘offshore’ querem também uma oportunidade para dialogar com o Governo, uma vez que criticam o Executivo por não terem sido ouvidos antes da proposta de lei ter sido anunciada.

“De acordo com a lei laboral, a parte patronal deve conceder uma indemnização e [os trabalhadores] acham que o Governo deve conceder um apoio. Ou seja, para além do patrão que deve assumir a respectiva responsabilidade, o Governo também deve dar um apoio”, disse Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente, citando os apelos dos peticionários. De acordo com o deputado, os funcionários querem ainda saber que medidas e benefícios fiscais vai o Governo conceder às empresas até à entrada em vigor da lei que visa acabar com o regime das ‘offshore’ em Macau.

Recordando o exemplo do sector das aves vivas – cuja actividade foi proibida em Maio do ano passado – os trabalhadores das ‘offshore’ pedem também para ser ouvidos pelo Executivo. “Quanto às exigências dos trabalhadores, [eles] querem ter um diálogo com o Governo porque sabem que, no passado, o IACM [Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais] dialogou com os profissionais da área aviária sobre as medidas de apoio a conceder”, disse Vong Hin Fai. Recorde-se que, após a proibição da venda de aves vivas no território, seguiram-se meses de discussão entre ambas as partes, com os funcionários do sector a pedirem uma indemnização global de 200 milhões de patacas e com o Governo a dar, no final, um apoio de 41 milhões.

Como o PONTO FINAL noticiou na edição de ontem, na petição enviada à AL, os trabalhadores acusam o Governo de não ter ouvido o sector e de ter anunciado “repentinamente” esta proposta de lei. “No plenário de 18 de Outubro, o secretário [Lionel] Leong afirmou que o sector tinha sido ouvido, mas a audição do sector é uma mentira pois o ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento [Jackson Chang], está a ser investigado pelo Ministério Público, o que põe em causa a sua credibilidade”, pode ler-se na carta, com data de 12 de Novembro, a que este jornal teve acesso.

Os peticionários pediam que fossem mantidas as mais de 300 instituições ‘offshore’ com actividade em Macau, continuando a gozar de benefícios fiscais, e que seja regulada a impossibilidade de alteração dos sócios nessas empresas. Sobre estas exigências, disse Vong Hin Fai, a comissão ainda não tomou qualquer posição, nem sobre os pedidos de indemnização aos patrões e apoios ao Executivo. “Ainda não temos qualquer posição acerca dos representantes saberem qual a indemnização ou apoio a conceder pelo Governo. Ainda não temos uma posição sobre isto mas vamos transmitir, em primeiro lugar, essas informações ao Governo”, garantiu o deputado.

Ontem a comissão esteve apenas reunida com representantes dos trabalhadores do sector – 1.700 no total – mas o grupo de trabalho não descarta a possibilidade de vir também a reunir com representantes dos donos das empresas ‘offshore’. Vong Hin Fai revelou ainda que alguns deputados estão contra a proposta de lei em causa, assegurando que nenhum está ligado à actividade das ‘offshore’ em Macau.