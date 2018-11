Salário mínimo poderá alargar a todos em 2019

O Governo tenciona iniciar no próximo ano o processo legislativo para alargar o salário mínimo a todas as áreas, adiantou o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong. Em Junho foi concluído o relatório final da consulta pública sobre a plena implementação do salário mínimo. “Em relação à promoção do salário mínimo de forma plena, nós pretendemos que o processo legislativo entre em 2019”, afirmou Lionel Leong. A lei do salário mínimo em vigor desde 1 de Janeiro de 2016 aplica-se apenas aos trabalhadores da limpeza e segurança dos condomínios.

Sobre a alteração à Lei das relações de trabalho, o secretário deu a entender que se o processo não avança é por falta de consenso entre o patronato e o sector laboral, já que que neste diálogo o Governo é apenas mediador. Na alteração da lei os deputados encontram vários problemas que apontam como um recuo nos direitos laborais. Já Lionel Leong defendeu-se afirmando que esta é uma proposta que foi avançada há algum tempo e que passou pelo Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS). “O Governo claro que vai querer ver o processo legislativo das alterações à lei laboral no sentido de responder às expectativas e reivindicações das partes, quer patronal, quer laboral, e especialmente da sociedade”, afirmou.

No entanto, prosseguiu, “há que referir que o CPCS é uma plataforma de diálogo trilateral”, onde o Governo “é um mediador entre o patronato e a parte laboral para minimiza as divergências, mas nem sempre as temáticas conseguem reunir o consenso das duas partes”.