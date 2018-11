Revisão de estatutos de IPIM e AMCM para aumentar transparência

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG), ontem, o deputado Sulu Sou quis saber também a razão para o Governo ter afirmado em Setembro que, depois de ter estudado o caso, não encontrou problemas em relação ao Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). Mas, “um mês depois, dirigentes do IPIM foram detidos”, questionou. O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, respondeu que o Governo teve em conta o relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), na sequência do qual três funcionários do IPIM, incluindo Jackson Chang, presidente do Conselho de Administração, e Glória Batalha, vogal executivo do IPIM, foram acusados de crimes funcionais na apreciação e autorização dos pedidos de “imigração por investimentos em imóveis”, “imigração por investimentos relevantes” e “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados”.

Lionel Leong acrescentou que, antes do CCAC, o Governo abriu um processo de inquérito para tentar ver se “existia ou não indício de irregularidade ou de violação disciplinar”. “Neste processo simples em que se designa um instrutor independente para apresentar um relatório no prazo de 10 dias, nós não encontrámos qualquer visado específico, nem qualquer indício claro que temos de dar continuidade às investigações. Quando conhecemos o suspeito começámos a instaurar um processo disciplinar e dito isto nós contratámos uma pessoa com conhecimento profundo de direito. Quanto ao estatuto do IPIM, este difere do ETAM (Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau), porque tem uma consagração diferente no que diz respeito ao processo disciplinar, assim a secretaria de Economia e Finanças já ordenou ao IPIM para fazer uma revisão profunda ao capítulo das disposições disciplinares do estatuto do IPIM e já foram feitas as alterações e publicadas”, disse. O secretário referiu ainda que, além do IPIM, há outro serviço com autonomia administrativa, que é a Autoridade Monetária de Macau (AMCM). “Já temos vindo a rever o estatuto privativo da AMCM, as alterações necessárias e a publicar as alterações para tornar o regime mais transparente”, disse. C.A.