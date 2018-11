IC aceita justificação de Carlos Marreiros em caso de alegado plágio

Depois das acusações de plágio de que o projecto da nova Biblioteca Central foi alvo nas redes sociais, o Instituto Cultural (IC) diz agora que aceita a justificação apresentada pela empresa adjudicatária, do arquitecto Carlos Marreiros. Em causa estão as semelhanças entre o Auditório de León, em Espanha, e o projecto da MAA Marreiros Atelier de Arquitectura Limitada. “A forma de segmentação das fachadas e as funções dos diferentes pisos da Nova Biblioteca Central de Macau são completamente diferentes das do Auditório de León”, justifica o IC num comunicado divulgado no sábado em chinês e apenas ontem difundido em língua portuguesa.

“O júri considera que a arquitectura contemporânea é profundamente influenciada pelas obras dos grandes mestres arquitectónicos do início do século XX como Le Corbusier e Ludwig Mies van der Rohe, cuja linguagem se torna muitas vezes em modelo para arquitectos de gerações posteriores. Tanto o Auditório de León como o projecto da Nova Biblioteca Central de Macau se inspiram no estilo de sombreamento das fachadas de várias obras de Le Corbusier”, lê-se no comunicado do instituto, que acrescenta: “o júri prefere a proposta do adjudicatário pela concepção global do projecto, incluindo a disposição funcional, a integração dos edifícios antigo e nova e a estratégia da conservação patrimonial, entre outros”. “O IC considera não existirem, de momento, indícios de violação das disposições legais ou do processo do concurso público”, conclui a nota.

Recorde-se que, na passada quarta-feira, começaram a circular fotografias nas redes sociais aludindo às semelhanças entre os dois edifícios. Carlos Marreiros defendeu-se depois negando “liminarmente” a possibilidade de plágio. “A opinião pública tem direito e levantou o problema e proporcionou este debate, eu pelo menos fiquei mais enriquecido, perdi tempo mas fomos investigar sobre esta realidade e, afinal, encontrámos vários edifícios que também navegam nesta linguagem. Mas, agora, liminarmente, não há cópia”, disse na passada semana o arquitecto. A.V.