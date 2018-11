Governo vai criar leis para melhorar fiscalização de empresas com capitais públicos

O Governo tenciona avançar para o estudo da adopção de medidas legislativas para aumentar a regulamentação e transparência das empresas de capitais públicos, disse o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, em resposta às questões dos deputados sobre a Viva Macau. Ontem, na apresentação das LAG para 2019, Sulu Sou afirmou que Lionel Leong deve dizer “se se vai candidatar ao cargo de Chefe de Executivo, porque se quer candidatar-se deve deixar o cargo”. Independentemente de se candidatar ou não, o secretário “ainda tem dois problemas para resolver, um é o IPIM e o outro é a Viva Macau”, acrescentou o pró-democrata.

TEXTO: Cláudia Aranda

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, defendeu que é preciso “melhorar a gestão e fiscalização através de iniciativas legislativas para elevar o nível de regulamentação e de transparência do funcionamento das empresas de capitais públicos, e permitir uma maior fiscalização e monitorização por parte da sociedade em geral”. Lionel Leong intervinha ontem no plenário da Assembleia Legislativa para apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o ano financeiro de 2019 da tutela, respondendo às questões colocadas pelo deputado Sulu Sou que quis saber se o Governo vai exigir o reembolso do empréstimo concedido à empresa de capitais públicos Viva Macau. “Já é a quarta vez a fazer esta pergunta, não sei se vão conseguir ou não o reembolso deste dinheiro e, depois, os documentos sobre o caso, porque até agora não são entregues à Assembleia Legislativa?”, insistiu o deputado pró-democrata mais jovem do hemiciclo. Sulu Sou referiu ainda que Lionel Leong deve dizer “se se vai candidatar ao cargo de Chefe de Executivo, porque se quer candidatar-se deve deixar o cargo”, afirmou. Independentemente de se candidatar ou não, acrescentou Sulu Sou, o secretário “ainda tem dois problemas para resolver, um é o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e o outro é a Viva Macau”.

“Quanto a empresas de fundos de capitais públicos, ao longo do tempo o Governo tem vindo a criar estas empresas de acordo com a lei existente naquele momento”. Entre outras medidas, o Governo poderá “designar os delegados para integrarem a gestão e fiscalização das próprias empresas com capitais públicos”. Portanto, “são diferentes medidas e vertentes de intervenção que adoptamos, uma através de emissão de orientações para serem cumpridas no seio da empresa de capitais públicos, por outro lado, temos de melhorar a gestão e fiscalização através de iniciativas legislativas no sentido de permitir às empresas observar as disposições legais e, ao mesmo, tempo uma maior fiscalização e monitorização por parte da sociedade em geral”, disse o secretário.

Esta intenção consta no relatório das LAG para o ano de 2019, que prevê para o próximo ano o estudo da “adopção de meios como a produção legislativa para elevar o nível de regulamentação e de transparência do funcionamento das empresas de capitais públicos”.

No discurso de abertura das LAG, Lionel Leong afirmou que “será aperfeiçoado continuamente o mecanismo de apreciação e autorização de pedidos, assim como da sua supervisão, nomeadamente dos pedidos submetidos no âmbito do do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC), dando in´cio a um estudo sobre a produção legislativa, entre outros meios”.

Em relação a tornar públicos os documentos e critérios relacionados com a Viva Macau, o secretário referiu que é possível, mas não em todo os casos.

O governante defendeu que, “quanto aos critérios de apreciação e aprovação das finanças, das contas, eu penso que é possível tornar público estes critérios, mas algumas entidades têm situações diferentes e dependem da funcionalidade, e daí que os critérios e processos de apreciação e aprovação nem sempre podem ser tornados públicos. Mas, em relação a estes fundos, vamos tentar melhorar a gestão e a situação no sentido de facilitar a fiscalização por parte dos cidadãos”.

O Governo não recuperou ainda o empréstimo no valor de 212 milhões de patacas concedido em 2008 e 2009 à companhia área Viva Macau, que faliu com dívidas superiores a 1140 milhões de patacas. O montante havia sido disponibilizado como apoio financeiro ao abrigo do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC).