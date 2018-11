Governo aperta fiscalização aos promotores de jogo

O secretário para a Economia e Finanças afirmou ontem na apresentação das LAG que o Governo vai aditar um crime para angariação ilegal de fundos na revisão do diploma legal que regula a actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino. Paulo Chan, director da Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), confirmou que o Governo isentou a Companhia de Corridas de Cavalos, que opera o Macau Jockey Club, de pagar a renda a que a empresa está obrigada pelo contrato de que tem exclusivo.

TEXTO: Cláudia Aranda

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, referiu ontem, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, que o Governo deu-se conta, através do relatório intermediário do sector do jogo, de “muitos problemas”, pelo que foram realizadas “muitas fiscalizações sobre os promotores de jogo”. “Quanto à angariação de fundos dos seus clientes descobrimos muitas ilegalidades e retomamos a sua qualificação como promotor. Actualmente só há 110 promotores, antigamente eram 270 promotores”, disse.

O secretário acrescentou que, na revisão da legislação relativa aos promotores de jogo, o Governo tenciona “aditar um crime para angariação ilegal de fundos e também na revisão da lei vamos elevar as qualificações para os promotores, o regime de quotas, entre outros”, uma medida com vista ao reforço da fiscalização dos ‘junkets’. Em Março foi concluída a consulta junto do sector em causa sobre a revisão do diploma legal que regula a actividade de promoção de jogos de fortuna ou azar em casino. Aludindo ao caso Dore, acusada de não devolver o dinheiro ao investidores que aplicaram fundos na sala VIP associada à empresa, o secretário referiu que o Governo vai aguardar a resposta do Tribunal de Segunda Instância, mas prometeu tolerância zero às ilegalidades nas salas VIP.

Paulo Chan, responsável máximo da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), confirmou que o Governo isentou a Companhia de Corridas de Cavalos, que opera o Macau Jockey Club, de pagar a renda de 15 milhões de patacas que a empresa está obrigada a pagar pelo contrato de que tem exclusivo, mas que “para o próximo ano ainda não apresentaram qualquer pedido de isenção”.

“Em relação a esta isenção de arrendamento, a partir de Março de 2018, o Jockey Club tinha que pagar um arrendamento ao Governo, mas devido a durante este período o Jockey Club se encontrar sempre em prejuízo nas receitas pode pedir isenção do arrendamento, mas para o próximo ano ainda não apresentaram qualquer pedido de isenção. De acordo com o plano do Jockey Club, vão investir 1,5 mil milhões de patacas, por enquanto como há um novo investimento de valor tão elevado não há razão para isenção de arrendamento”, afirmou Paulo Chan.

Na sexta-feira a Rádio Macau avançou que o Governo havia voltado a perdoar à Companhia de Corridas de Cavalos a renda total de 15 milhões de patacas que a empresa está obrigada a pagar pelo contrato de que garantiu o exclusivo. Em Março de 2018 o Jockey Club viu o seu contrato de concessão renovado pelo Governo por 24 anos e seis meses, apesar da acumulação de prejuízos. A companhia fechou 2016 com prejuízos acumulados de 4.073 milhões de patacas.

Em relação ao que vai acontecer aos contratos de jogo quando terminar o prazo de concessão, Lionel Leong afirmou que o Governo está a analisar e que “quando os contratos terminarem o prazo vamos apostar na abertura de um novo concurso público”. “Achamos que o concurso público tem de corresponder a dois critérios, primeiro é o posicionamento de Macau como centro de turismo e lazer de nível internacional e ainda poder manter a nossa competitividade nesta área da Ásia, e assim quando for possível conjugar estes dois critérios é que podemos lançar o concurso público”. O secretário acrescentou que “podemos prorrogar o prazo dos contratos no máximo cinco anos, podendo a renovação ser de uma ou duas vezes, mas no máximo por cinco anos”.