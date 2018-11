“Estamos preocupados com o aumento da auto-censura, especialmente quando os jornalistas escrevem sobre a China”

A União Europeia (UE) está preocupada com o deteriorar das liberdades de imprensa e de expressão em Hong Kong, mas Carmen Cano de Lasala afirma que estas ainda existem na região. Ainda assim, a embaixadora da UE para Hong Kong e Macau fala numa crescente tendência de auto-censura entre os jornalistas quando o tema é a China continental.

TEXTO: CATARINA VILA NOVA

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A embaixadora da União Europeia (UE) para Hong Kong e Macau admite que o deteriorar das liberdades de imprensa e de expressão em Hong Kong é uma preocupação do bloco europeu, à luz do recente caso de recusa de renovação do visto de trabalho do jornalista britânico Victor Mallet. Em entrevista ao PONTO FINAL, Carmen Cano de Lasala fala numa tendência preocupante e crescente de auto-censura nos jornalistas de Hong Kong, especialmente quando o tema é a China continental. A diplomata garante que esta e outras questões são frequentemente abordadas com o Executivo de Carrie Lam e classifica de “muito aberta e fluída” a comunicação que existe entre ambas as partes. Em relação à RAEM, Carmen Cano de Lasala diz respeitar a legislação existente quanto à imigração, dizendo ser “triste” que jornalistas, dramaturgos, escritores e políticos pró-democracia de ambas as cidades tenham sido proibidos de entrar tanto em Macau como em Hong Kong. Ainda assim, considera que o princípio “Um País, Dois Sistemas” tem funcionado bem e defende a sua preservação de forma a assegurar o desenvolvimento das duas regiões.

A importância da conectividade no contexto das relações China-UE foi por si frisada durante a conferência sobre este tema que na semana passada decorreu na Universidade de Macau. Na prática, em que se traduz esta conectividade?

Eu procurei frisar a conectividade não apenas no contexto das relações UE-China mas também das relações UE-Ásia. A presença da UE na região não existe apenas numa perspectiva económica e comercial mas também política e securitária. De facto, a União Europeia tem a ver com conectividade. Primeiro, ligando os diferentes estados-membros e, através da conectividade, convergir diferentes economias e níveis de desenvolvimento na União Europeia. Depois, a partir daí, ligar-nos aos nossos vizinhos e ao resto do mundo e, agora, a ênfase está particularmente em conectar-nos à Ásia, onde estamos já a discutir um número de acordos comerciais e de investimento e penso que é evidente que a nossa presença está a aumentar.

Conectividade é também um dos princípios basilares da iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota”, através da construção de infra-estruturas ao longo da nova Rota da Seda. Devem os estados-membros da UE aderir a esta iniciativa e, ao permitirem a entrada de investimento chinês, abordar a questão dos direitos humanos com Pequim?

Para a União Europeia a noção de conectividade é muito abrangente. Não está apenas relacionada com a criação e desenvolvimento de infra-estruturas. Está relacionada com a promoção do comércio, com ser inclusiva, com a partilha de normas e padrões elevados criando um patamar de igualdade, com a conectividade digital. Visto desta perspectiva é muito mais abrangente do que a ideia da “Faixa e Rota”. Dentro disto nós estamos a explorar sinergias entre a “Faixa e Rota” e a nossa iniciativa de conectividade, mas estas sinergias e discussões sobre como trabalhar em conjunto começaram há muito tempo. Em relação ao investimento chinês e asiático – não apenas da China mas também do Japão e de muitos outros países da região – este está a vir para a Europa sem precisar de outras estratégias. Em relação aos direitos humanos, nós falamos sobre direitos humanos com toda a gente. Os direitos humanos fazem parte do ADN da Europa e são os princípios e valores que realmente colam a União Europeia, e estes são valores universais que todos os países da UE se comprometeram a implementar e respeitar.

Para a UE esta é uma linha que deve ser traçada em termos de recepção de investimento chinês, por exemplo? A não ser que a questão dos direitos humanos esteja assegurada não existe lugar ao investimento?

Não, nós não dizemos que é olho por olho, não é direitos humanos ou investimento. Claro que não, mas qualquer investimento na União Europeia tem de cumprir as nossas normas e padrões e os nossos padrões incluem, por exemplo, direitos laborais, incluem criar um patamar de igualdade.

Começou na semana passada em Hong Kong o julgamento dos líderes do Occupy Central. Deve a UE estar preocupada com este caso à luz da garantia da liberdade de manifestação?

Penso que devemos deixar os juízes trabalhar. O primado da lei está fortemente enraizado em Hong Kong e nós devemos ser pacientes e esperar pela decisão dos juízes. Existe um processo que eu tenho a certeza que será respeitado.

Vai a UE assumir alguma posição no final do julgamento?

Teremos de esperar para ver qual será o resultado do julgamento. É um processo que já começou e claro que o estamos a seguir de perto mas, neste momento, não tenho mais nada a acrescentar porque quero respeitar o trabalho dos juízes, a independência do sistema judiciário e o facto de que o primado da lei funciona em Hong Kong.

Poucas semanas após o Partido Nacional de Hong Kong ter sido proibido, o jornalista Victor Mallet viu o seu visto de trabalho ser recusado e foi posteriormente proibido de entrar em Hong Kong. Este caso tem sido apontado como um exemplo do deteriorar das liberdades de imprensa e expressão em Hong Kong. Concorda?

A porta-voz da Acção Externa da União Europeia em Bruxelas emitiu um comunicado acerca da decisão de banir o Partido Nacional de Hong Kong e também sobre a recusa em renovar o visto de um jornalista estrangeiro em Hong Kong. Como nós dissemos, a decisão de recusar a renovação do visto de trabalho cria um precedente preocupante e a decisão parece ser politicamente motivada e, por isso, nós mostramos a nossa preocupação em relação à liberdade de imprensa e de expressão em Hong Kong porque consideramos que prejudica a imagem e a posição internacional de Hong Kong e também a confiança no princípio “Um País, Dois Sistemas”. E acrescentamos uma frase que é parte da posição e dos valores da UE que diz que a todos os jornalistas deve ser permitido desempenhar o seu trabalho de forma independente e sem interferência. Penso que isto foi muito claro.

Num sentido mais lato, como é que a UE encara o deteriorar das liberdades de imprensa e expressão em Hong Kong?

Nós já reflectimos no nosso relatório anual que obviamente os jornalistas podem trabalhar em Hong Kong e isso é bastante óbvio, mas nós estamos preocupados com o aumento da auto-censura, especialmente quando os jornalistas escrevem sobre a China continental.

A UE ainda acredita que existe total liberdade de imprensa e expressão em Hong Kong?

Nós dizemos no nosso comunicado que existem algumas preocupações, mas não podemos dizer que não existe liberdade de expressão e imprensa em Hong Kong. Ela existe, mas obviamente que, após certos casos, o risco de auto-censura está a aumentar. Infelizmente isto não é novo mas, talvez após o último caso, nós precisamos de analisar e monitorizar [a situação]. O risco é que poderá haver um pouco mais de auto-censura do que antes.

Para além das preocupações expressas no relatório anual e nos comunicados divulgados, tem a UE tentando manter algum contacto com o Governo de Hong Kong para abordar estes problemas?

Claro, nós mantemos uma comunicação muito aberta e fluída com o Governo de Hong Kong. Nós pensamos de forma igual e estamos a trabalhar juntos em muitos aspectos. Agora, por exemplo, estamos a organizar a nossa consulta anual Governo para Governo que irá acontecer em Bruxelas a 7 de Dezembro e esta será uma oportunidade para abordar todo o tipo de questões.

Através desta comunicação diria que o Governo de Hong Kong está ciente deste problema relacionado com a liberdade de expressão e imprensa?

Bem, se eles lerem as notícias… Tenho a certeza que estão cientes. O nosso comunicado foi muito firme e eu penso que transmitiu precisamente a nossa mensagem e preocupação e obviamente que foi uma mensagem que nós transmitimos de muitas maneiras diferentes.

Victor Mallet foi apenas mais um exemplo das múltiplas proibições de entrada tanto do Governo de Hong Kong como de Macau. Em Outubro, as autoridades de Macau impediram a entrada do dramaturgo de Hong Kong Yan Pat-to; em Agosto do ano passado vários jornalistas de Hong Kong foram também proibidos de entrar em Macau durante o tufão Hato e, de ambos os lados, vários deputados e políticos do campo pró-democracia foram também proibidos de entrar nas duas cidades. Qual é a posição da UE acerca destas proibições?

Obviamente que a migração é da competência de Macau e, neste caso, nós respeitamos completamente a legislação que existe a esse respeito. Acho triste que as pessoas que mencionou não tenham podido entrar em Macau. Em particular lembro-me que houve um escritor que ia participar no Festival Literário de Macau, e claro que isso também previne que as pessoas de Macau possam trocar ideias com esta pessoa e as outras que mencionou.

Tem a UE tentado dialogar com os governos das duas regiões para ver estes casos terminados?

Nós falamos sobre isto em diferentes contextos e também o reflectimos no nosso relatório anual, que é um relatório público, como uma das questões que, obviamente, não gostaríamos de ver mas, uma vez mais, nós respeitamos as leis de imigração de cada jurisdição.

Mencionava há pouco o caso do Festival Literário de Macau e os três autores que acabaram por não participar no evento. A UE acompanhou este caso?

Como eles nunca chegaram a Macau, isso seria entrar em especulações em eu prefiro não entrar.

No caso de Hong Kong, o Reino Unido tem sido um dos principais críticos do deteriorar da situação dos direitos humanos na região. Ainda na semana passada um grupo de deputados britânicos apresentou uma moção no Parlamento de Westminster a criticar o julgamento dos líderes do Occupy Central. Está a UE a delegar no Reino Unido e, no caso de Macau, em Portugal, o papel de observadores?

Nós não delegamos nada. Pode ver os dois comunicados que nós emitimos. Mesmo que os britânicos emitam também os seus comunicados, nós não delegamos. As relações entre a União Europeia e Hong Kong e Macau estão a fortalecer-se a cada ano. Esta será a tendência e não está relacionada com as relações de nenhum outro país com Macau e Hong Kong. Independentemente do que os britânicos fizerem, independentemente do que acontecer após o ‘brexit’, isso não vai ter impacto nas nossas relações com ambas as regiões administrativas especiais.

Até agora, diria que um dos principais propósitos da delegação da UE para Hong Kong e Macau tem sido os interesses económicos da União Europeia?

Quando a delegação abriu, obviamente que uma das nossas principais tarefas era monitorizar a implementação do [princípio] “Um País, Dois Sistemas”. Obviamente que também temos uma relação económica e comercial muito forte com Hong Kong e Macau. Nós somos o segundo maior parceiro comercial de Hong Kong e Macau a seguir à China continental e 24% das importações de Macau vêm da União Europeia. Por isso está relacionado com ambos e, muitas vezes, a política e a economia andam de mãos dadas.

Uma vez que uma das missões desta delegação é monitorizar a implementação de “Um País, Dois Sistemas”, até agora, como é que a UE olha para a manutenção deste princípio?

Eu diria que, em ambos os casos, o [princípio] “Um País, Dois Sistemas” tem funcionado bem e tem sido fundamental para o desenvolvimento de Hong Kong e Macau, e precisa de continuar a ser fundamental para o futuro desenvolvimento das duas regiões administrativas especiais. Eu não queria comparar ambas as regiões, mas nós consideramos que “Um País, Dois Sistemas” é um princípio que deve ser preservado e implementado para assegurar o desenvolvimento económico sustentável e continuado das duas regiões.