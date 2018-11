Deputados questionam aumento orçamental de 600 milhões da Autoridade Monetária

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) começou ontem a discutir na especialidade o orçamento para o próximo ano. Entre os pontos que levantaram questões aos deputados encontra-se o aumento orçamental de certos organismos públicos, nomeadamente da Autoridade Monetária (AMCM). Esta entidade, revelou Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da AL, verá o seu orçamento aumentado em 600 milhões de patacas no próximo ano. O grupo de trabalho criticou ainda a redação “longa e repetitiva” da proposta da lei, defendendo a sua simplificação.

Para o próximo ano, o Governo prevê aumentar o orçamento da AMCM em 23,3%, ou seja, em mais 600 milhões de patacas. Chan Chak Mo revelou que o Instituto Cultural terá o seu orçamento aumentado para 170 milhões de patacas e que o Fundo Desportivo ficará dotado de mais nove milhões face a este ano. Também a Universidade de Macau receberá mais 60 milhões de patacas, o que corresponde a um incremento de 2,3%, enquanto que a Direcção dos Serviços Correccionais receberá mais 80 milhões.

Os deputados vão questionar o Governo em relação a estes aumentos para entregarem o seu parecer até 11 de Dezembro. “Nós precisamos de ouvir [o Executivo] e, depois da reunião de hoje, espero que a nossa assessoria possa também reunir com o Governo para discutir as questões técnicas. Se calhar, na próxima semana, [vamos] reunir com estas cinco entidades e serviços para ouvir a sua explicação”, disse Chan Chak Mo.

Outro ponto de discussão entre os deputados da 2ª Comissão Permanente foi a redação da proposta de lei que entendem ser “um pouco confusa”. “Segundo a assessoria, há alguns defeitos e insuficiências. Por exemplo, a redação é um pouco longa e repetitiva. Entendemos que devemos simplificar a redação”, considerou Chan Chak Mo.

O orçamento para 2019 foi aprovado na generalidade e por unanimidade em sessão plenária na semana passada. Para o próximo ano, o Governo prevê arrecadar mais de 122 mil milhões de patacas em receitas – mais 14 mil milhões face a este ano – e estima gastar 103 mil milhões – mais dois mil milhões que este ano. C.V.N.