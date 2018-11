Após o acidente, Sophia Flörsch volta para casa com o título de embaixadora

A piloto de 17 anos que sofreu o aparatoso acidente na curva do Hotel Lisboa durante a 65.ª edição do Grande Prémio de Macau já teve alta e voltou ontem para a Alemanha. “Tive um bom fim-de-semana”, acabou por dizer, prometendo que virá a Macau para o 66.º Grande Prémio. Sophia Flörsch foi agora nomeada Embaixadora da Boa Vontade para o turismo de Macau.

TEXTO: André Vinagre

Sophia Flörsch já teve alta e voltou ontem para casa. Depois de uma cirurgia à coluna vertebral que durou sete horas, os médicos dizem agora que estará totalmente recuperada daqui a seis meses e que daqui a um ano já poderá voltar às pistas. Após o violento acidente sofrido no Circuito da Guia há cerca de uma semana, Sophia Flörsch mostrou ontem na conferência de imprensa de actualização do seu estado clínico que já anda e prometeu voltar a Macau no próximo ano. Na conferência de imprensa, foi ainda anunciado que a jovem foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade para o turismo de Macau, como forma de “promover tanto o Grande Prémio como o turismo de Macau lá fora”, disse Maria Helena Senna Fernandes.

A protagonista do aparatoso acidente na curva do Lisboa durante a final de Fórmula 3 no Circuito da Guia, no passado fim-de-semana, teve alta e já voltou para casa, “finalmente”, disse. “Daqui a sensivelmente seis meses já estará totalmente recuperada e daqui a um ano já estará pronta para voltar às pistas”, confirmou Lau Wai Lit, chefe do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Chan Hong Mou, médico que acompanhou a alemã, acrescentou que “é a altura adequada para voltar a casa”.

“[O Circuito de] Macau é excelente. Tive muita sorte. Graças à equipa do hospital recuperei bem, fizeram um excelente trabalho”, referiu a piloto, acrescentando que, apesar do acidente, teve “um bom fim-de-semana”. A jovem ainda deixou uma garantia: “Tenho de trabalhar nos próximos meses, mas de certeza que voltarei a correr aqui no próximo ano”. “Depois de recuperar voltarei a Macau, quero estar aqui para o 66.º Grande Prémio”, sublinhou. Sobre o acidente, a piloto disse apenas que “este tipo de acidente acontece uma vez na vida e nunca mais”. “Este capítulo fechou-se e agora abre-se um outro. Vou continuar onde parei”, referiu.

No passado dia 18, na final de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau, a jovem piloto despistou-se na curva do Hotel Lisboa e o carro embateu numa estrutura onde estavam fotógrafos e responsáveis da organização. Além de Sophia Flörsch, este acidente provocou ainda quatro feridos: o piloto japonês Sho Tsuboi, um comissário de pista e dois fotógrafos. Sobre o seu estado clínico, Chan Hong Mou referiu que há ainda um fotógrafo internado, mas que também terá alta muito brevemente. “Os restantes tiveram alta nesse dia [o do acidente] e já voltaram para casa”, confirmou o médico. Esta edição do Grande Prémio também deixou marcas em outros dois pilotos, Raul Torras e Andrew Dudgeon, ambos nas motos. Sobre o seu estado, a equipa do São Januário explicou que o espanhol também teve alta ontem e que o britânico já saiu no passado sábado.

Ainda nesta conferência de imprensa, foi anunciado que Sofia Flörsch foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade para o turismo de Macau. Para a directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena Senna Fernandes, esta nomeação tem como objectivo fazer com que a alemã mantenha uma ligação com Macau: “Ela tem muito bom espírito e tem uma boa impressão de Macau, por isso também queremos manter essa ligação com ela para que nos ajude a promover tanto o Grande Prémio de Macau como o turismo de Macau lá fora”. “Neste momento [o essencial] é ela fazer a reabilitação, mas daqui para a frente nós temos todo o gosto em continuar esta ligação com ela e poder utilizá-la para ajudar a promover Macau em todo o mundo”, concluiu.