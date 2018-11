Turismo de Macau diz que ser destino convidado na BTL é “oportunidade excepcional”

A nova coordenadora do Turismo de Macau, Paula Machado, considera uma “oportunidade excepcional” a participação da RAEM como ‘convidado’ da Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL, a maior feira do sector em Portugal, em 2019. “Muito obrigada pelo convite que muito nos honra e constitui uma oportunidade excepcional para podermos mostrar aos milhares de visitantes da BTL o destino multifacetado e apaixonante que é Macau. Muitos de vós estiveram no 43.º congresso da APAVT em Macau e sabem que é um território surpreendente, onde há sempre mais e mais por descobrir e por experimentar”, afirmou Paula Machado, no âmbito do 44.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre nos Açores.

Antes, a directora da Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL tinha anunciado a escolha de Macau para destino ‘convidado’ da edição de 2019, nove anos depois de já o ter sido. “Macau é o destino convidado BTL em 2019. É um destino muito querido para nós, é um destino que foi convidado em 2010 e que repete agora em 2019”, disse Fátima Vila Maior. A directora da BTL lembrou que em 2019, “desde logo e pela primeira vez desde 2012”, esta feira vai voltar também “a ter os quatro pavilhões totalmente ocupados”, tal como a Lusa já tinha noticiado em 18 de Setembro, “o que é muito importante” para a organização da feira e afirmou serem “boas notícias para o sector”.

A edição de 2019 decorrerá entre 13 e 17 de Março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações. Paula Machado lembrou ainda que, nos primeiros dez meses deste ano, Macau recebeu 28,968 milhões de visitantes, um aumento de 8,4% em relação ao período homólogo de 2017, e que estão confiantes de que esta tendência de crescimento “se manterá até ao final de 2018”, atendendo até à “recente inauguração da infra-estrutura regional, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e que constitui, com os seus 55 quilómetros, a maior ponte do mundo sobre o mar”.

Paula Désirat Machado foi nomeada para o cargo no final de Outubro, substituindo Rodolfo Faustino, que esteve à frente do Turismo de Macau em Portugal 18 anos e anunciou a sua saída em Junho. Segundo o Presstur, Paula Désirat Machado estava desde Janeiro de 2017 no Centro de Promoção e Informação Turística de Macau.