Trabalhadores das ‘offshore’ acusam Governo de não auscultar o sector

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa vai hoje receber um grupo de funcionários de instituições ‘offshore’. Estes trabalhadores enviaram à AL uma petição acusando o Governo de não auscultar o sector e apresentam as suas sugestões à proposta de lei que visa acabar com o regime das ‘offshore’.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Um grupo de funcionários de empresas ‘offshore’ estabelecidas em Macau acusou o Governo de não realizar nenhuma consulta prévia ao sector antes de avançar com a proposta de lei que visa acabar com este regime. Numa petição entregue à Assembleia Legislativa (AL), a que o PONTO FINAL teve acesso, estes trabalhadores pedem que às instituições ‘offshore’ continuem a ser concedidos benefícios fiscais e que seja regulada a impossibilidade de alteração dos sócios nestas companhias. A missiva foi remetida à 3ª Comissão Permanente da AL – responsável pela análise na especialidade do diploma em causa – que hoje mesmo se vai reunir com os peticionários.

Na carta, assinada por “um grupo de trabalhadores ‘offshore’ de Macau muito ansiosos”, o Governo é acusado de ter anunciado “repentinamente” esta proposta de lei e de não ter auscultado previamente o sector. “No plenário do dia 18 de Outubro, o secretário [Lionel] Leong afirmou que o sector tinha sido ouvido, mas a audição do sector é uma mentira pois o ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento, [Jackson Chang], está a ser investigado pelo Ministério Público, o que põe em causa a sua credibilidade”, pode ler-se na petição, com data de 12 de Novembro.

Assim, os peticionários pedem que sejam mantidas as mais de 300 instituições ‘offshore’ com actividade em Macau – que, de acordo com a proposta de lei, têm de proceder à alteração da firma e objecto social para continuar a operar no território – continuando a gozar de benefícios fiscais e que seja regulada a impossibilidade de alteração dos sócios nessas empresas, “pois isto pode garantir que não haverá mais empresas deste género”. “Se as referidas sugestões puderem ser implementadas, na nossa opinião trata-se de uma solução ‘win-win-win’, pois, por um lado, o Governo pode revogar a lei ‘offshore’, satisfazendo assim as exigências internacionais e, por outro lado, as empresas existentes podem ficar em Macau, o que demonstra o reconhecimento e o estímulo do Governo, e contribui para reforçar a confiança dos investidores”, consideram os trabalhadores.

Os peticionários esclarecem que não estão contra a revogação da lei que estabeleceu o regime da actividade ‘offshore’, afirmando compreender “perfeitamente que se trata de um assunto a nível nacional, favorável ao desenvolvimento de Macau”. No entanto, alertam para a possibilidade de, “se a atractividade do investimento desaparecer, certamente, as empresas vão-se embora”. “Mesmo que algumas delas estejam disponíveis para ficar em Macau, de acordo com a legislação vigente, as sociedades por quotas podem não contratar trabalhadores locais, portanto, afinal, podemos ser despedidos”.

Na petição surgem ainda críticas à medida de apoio às ‘offshore’ lançada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM) e pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). “Como os trabalhadores ainda têm emprego é impossível fazerem uma prospecção de emprego e mesmo que alguém precise de ajuda, a DSAL só o encaminha para as empresas privadas registadas, portanto, os trabalhadores têm de arranjar emprego por si próprios e a DSAL também não pode forçar os empregadores a contratar os trabalhadores despedidos pelas empresas ‘offshore’”, pode ler-se na carta.

Números avançados por Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente, no final da última reunião para discutir na especialidade este diploma, dão conta de 355 instituições ‘offshore’ registadas em Macau que empregam 1.700 funcionários. Na petição não é referido o número de trabalhadores que a subscreveram e que hoje serão recebidos por esta comissão.