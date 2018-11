Sónia Chan espera concluir 80% do trabalho legislativo no próximo ano

Em 2019, “esperamos poder concluir 80% do trabalho constante do plano legislativo”. A meta foi apontada na passada sexta-feira durante o debate na Assembleia Legislativa a propósito das Linhas de Acção Governativa para o próximo ano da área da Administração e Justiça. Para o desenvolvimento do Governo Electrónico, Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública, anunciou a criação de um projecto temporário de computação em nuvem.

TEXTO: André Vinagre

Para 2019, o Governo espera que seja concluído 80% do trabalho legislativo, disse a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, no debate das Linhas de Acção Governativas (LAG), que aconteceu na passada sexta-feira. Debate durante o qual Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública, anunciou que será criada uma estação provisória de computação em nuvem no Centro de Serviços Públicos da Areia Preta.

“Esperamos poder concluir 80% do trabalho constante do plano legislativo”, disse Sónia Chan. No documento das LAG lê-se que, em 2019, “serão revistos e aperfeiçoados os procedimentos de elaboração do plano legislativo” e “analisar e demonstrar a adequação do plano legislativo, tendo em conta, entre outros, o grau de maturidade das políticas e a viabilidade técnica”. Sobre esta questão, o deputado Lao Chi Ngai destacou a eficiência dos trabalhos legislativos nos últimos anos: “Nos últimos dez anos pudemos ver sucessos, houve um reforço significativo da eficiência”.

Sobre o desenvolvimento do Governo Electrónico, alguns deputados revelaram-se preocupados com a lenta implementação. “Estamos preocupados é que o Governo está a trabalhar de forma vagarosa em relação a este tema. Esperamos que o Governo possa acelerar esses trabalhos para construir um Governo Electrónico mais moderno”, disse o deputado Pang Chuan. Por seu lado, Lao Chi Ngai referiu que esta “não é uma política inútil”. “Em algumas áreas, com a adopção destas tecnologias, encurtaram-se alguns procedimentos”. Angela Leong questionou se seria dada formação a profissionais da área de estatística para fazer face às necessidades com o futuro centro de computação.

Na resposta, Kou Peng Kuan anunciou instalações provisórias para o centro de computação: “Tendo em conta o tempo, definimos que antes da construção do centro de computação em nuvem, vamos construir um projecto piloto para fazer face às necessidades provisórias. Temos de ter em conta a análise de megadados sobre os dados turísticos e, assim, temos de ter estas estações provisórias. Ponderámos o Centro de Serviços Públicos na Areia Preta, já que não é preciso fazer obras de grande envergadura”. O governante disse ainda que, até 2025, esse centro será deslocado para outro sítio.

As LAG da tutela dizem que no próximo ano se vai fazer uma revisão global sobre a eficiência da execução do Planeamento Geral do Governo Electrónico. Em 2019 far-se-á a optimização de 75 procedimentos interdepartamentais de prestação de serviços, prevêem as linhas governativas.