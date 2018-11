Sónia Chan anuncia restruturações em organismos da tutela

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, que esteve na passada sexta-feira na Assembleia Legislativa (AL) a propósito do debate sectorial das Linhas de Acção Governativa (LAG), anunciou que se vai proceder a uma restruturação de vários organismos, incluindo a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

Sónia Chan começou por explicar que, no próximo ano, se irá proceder ao ajuste das funções dos serviços públicos “não afectando o seu funcionamento”. “Concluímos a primeira fase de restruturação, em que sete serviços públicos foram restruturados. Numa segunda fase vamos proceder à restruturação de outros serviços públicos”, disse.

A governante explicou que a lei orgânica de alguns dos serviços públicos já vem de antes da transferência de soberania e, por isso, era necessária uma revisão. Durante o debate, Sónia Chan apresentou a lista dos organismos: “A DSEJ, o Gabinete de Protocolo e Relações Públicas, o Centro de Formação Jurídica, o Gabinete de Informação Financeira, que, como é do vosso conhecimento, já foi integrado na tutela do secretário para a Segurança, também o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, que foi criado em 2007 e é uma equipa de projecto que tem por objectivo desenvolver um trabalho específico e, depois de decorrido um determinado tempo, ou será extinto ou será criado um serviço público para o efeito, tal como acontece com as obras do metro ligeiro”. Outro dos gabinetes que deverá sofrer uma restruturação é o gabinete de apoio ao secretariado do Fórum, disse ainda Sónia Chan. A.V.