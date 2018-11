Secretaria da Administração e Justiça vai ter mais 60 funcionários em 2019

Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública, começou por adiantar que no próximo ano o plano é contratar cerca de 100 funcionários para a tutela da Administração e Justiça, o que, na prática, deverá significar um aumento de 60 efectivos, contando com as saídas. Durante o debate das Linhas de Acção Governativa para 2019, Kou Peng Kuan esclareceu ainda que cada secretaria controla o seu aumento de efectivos.

TEXTO: André Vinagre

Na passada sexta-feira, durante o debate na Assembleia Legislativa (AL) sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) referentes à secretaria da Administração e Justiça, o director dos Serviços de Administração e Função Pública adiantou que, em 2019, a tutela deverá contratar cerca de uma centena de funcionários. Este número traduz-se num aumento real de 60 efectivos, contando com as saídas.

“A secretaria, em princípio, vai ter um aumento de 100 efectivos para 2019. Mas, tendo em conta o orçamento, poderá haver uma discrepância de 5% ou 6%”, começou por dizer Kou Peng Kuan, acrescentando que, tendo em conta aqueles que vão sair, o número real deverá ficar-se nos 60. “Temos de prever as pessoas que vão sair. No centro de formação de magistrados temos 50 formandos que vão ser distribuídos pelo sistema judicial e, por isso, já não vão ficar na área da Administração e Justiça”, justificou. Sobre o aumento do número de funcionários, o governante explicou que há necessidade de reforçar o número de efectivos devido, por exemplo, ao Centro de Serviços das Ilhas, que vai ser criado na Taipa.

Kou Peng Kuan referiu ainda que cada secretaria controla o seu aumento de efectivos, “tendo em conta as saídas dos seus funcionários e consoante o seu volume de trabalho”. Sobre os horários flexíveis dos funcionários públicos, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, disse deixar “ao poder discricionário de cada serviço”. “Há serviços que não adoptaram porque têm poucos trabalhadores ou porque há dificuldades em encontrar trabalhadores para fazer os turnos”, explicou.

Na sessão, Sónia Chan, adiantou ainda que o Governo vai avançar para a revisão das carreiras de engenheiros, arquitectos e urbanistas, por exemplo. “Ainda este ano vamos tentar apresentar a proposta na AL”, disse a secretária.

A deputada Agnes Lam referiu que os trabalhadores sentem falta de formação profissional. Já a deputada Angela Leong manifestou preocupação com a formação particularmente na área da justiça: “Há mais de 11 mil processos por resolver. Deve-se à falta de magistrados? É um problema iminente e tem sido uma questão de resolução difícil. Queria saber se o Governo tem uma calendarização para a formação de magistrados judiciais para minimizar as lacunas”. Manuel Trigo, director do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, em resposta, afirmou que ainda este mês vai iniciar um curso para oficiais de justiça e que há ainda outro a decorrer. O curso que vai abrir até ao fim do ano tem 50 vagas, enquanto que o que decorre tinha 70. Estes cursos, disse Manuel Trigo, têm como objectivo “responder às necessidades apresentadas pelos dois gabinetes [Gabinete do Tribunal de Última Instância e o Gabinete do Procurador] para a formação de funcionários”.