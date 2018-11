Rodolfo Ávila encerra temporada do CTCC no Top-5

Rodolfo Ávila completou este fim-de-semana a temporada de 2018 do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC) com um quinto lugar no Circuito Internacional de Xangai. Depois de ter sentido problemas de travões que limitaram o tempo de pista nos treinos-livres de sexta-feira, o piloto português qualificou-se na 10ª posição para a penúltima corrida do ano.

No sábado, numa corrida que terminou três voltas mais cedo devido a uma intervenção prolongada do ‘safety-car’, Ávila viu a bandeira de xadrez na 10ª posição. O piloto português de Macau esteve envolvido em várias lutas do meio do pelotão, com os inevitáveis toques a impedirem um resultado melhor.

No domingo, a última das 16 corridas de 2018, visto que a grelha de partida foi determinada através da inversão dos dez primeiros classificados da primeira corrida, Ávila arrancou da primeira posição. Contudo, o Volkswagen Lamando GTS nº9 foi perdendo lugares ao longo da corrida, acabando no quinto lugar final.

“A prioridade da equipa para o fim-de-semana era tentar conquistar o título de construtores e fico desapontado por não o termos conseguido. A nível pessoal, este fim-de-semana foi muito complicado porque nunca tive um carro à altura. Perdia nas travagens para os meus companheiros de equipa e para os meus adversários. O quinto lugar na segunda corrida acaba por saber a pouco, mas estou de consciência tranquila porque sei que dei o meu melhor, não só este fim-de-semana, mas também ao longo do ano”, disse o piloto da SVW333 Racing, num comunicado enviado pela equipa.

Numa temporada marcada por vários percalços, Ávila finalizou a sua segunda época a tempo inteiro no CTCC na quinta posição, enquanto que a SAIC Volkswagen terminou o Campeonato de Construtores no segundo lugar.