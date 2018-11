“Queremos uma boa coordenação em termos judiciários com as regiões vizinhas”

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, pediu uma “boa coordenação em termos judiciários com as regiões vizinhas”. Durante a apresentação das Linhas de Acção Governativas (LAG) para 2019 da sua tutela, a governante disse que os serviços de justiça vão proceder à revisão do acordo de cooperação entre a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. “Em termos de colaboração judiciária entre as três zonas, temos de pensar no princípio de integração dos três locais. Em termos penais já temos acordos de colaboração judiciária, mas com Hong Kong ainda estamos a negociar”, referiu.

Antes do esclarecimento da secretária, a deputada Wong Kit Cheng tinha questionado os acordos: “Os acordos já foram desenvolvidos, mas, quanto à área penal, o que é que a senhora secretária pensa fazer? Após a entrada da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, em casos de crimes ou conflitos, como é que esses casos são tratados? A entrada em vigor implica o reforço da comunicação”. Também o deputado Chan Wa Keong prevê que, com a abertura da nova ponte, aumente o intercâmbio, assim como os conflitos judiciais. Sónia Chan terminou dizendo esperar que, “se houver um litígio entre dois locais da Grande Baía, deve haver um mecanismo de resolução rápida”.

Nas LAG para o próximo ano, prevê-se que Macau continue a aprofundar a cooperação e intercâmbio entre Guangdong e Hong Kong no âmbito dos serviços jurídicos e na área judiciária, “analisando e estudando as suas diferenças e incompatibilidades legais e problemas de coordenação”. A nível internacional, o Governo de Macau também anunciou que pretende garantir um acordo com Portugal sobre a entrega de fugitivos. Macau vai ainda negociar com o Vietname, Filipinas e Malásia com vista à cooperação judiciária. A.V.