Na cidade frenética há silêncio, momentos de pausa e reflexões ilustradas por Sandra Abafa

A artista portuguesa Sandra Abafa está em Macau a convite da Livraria Portuguesa para desenvolver uma residência artística. O resultado vai ser mostrado numa exposição intitulada “O que te trago do tempo que passou”, com inauguração marcada para 1 de Dezembro, às 17h30, na galeria daquele espaço.

TEXTO: Cláudia Aranda

“Vim para sentir toda a energia de Macau, as texturas, os sons os cheiros e ver o que seria a influência disso no meu trabalho”, revelou Sandra Abafa ao PONTO FINAL. A artista portuguesa, com extenso trabalho realizado na área da ilustração infantil, está em Macau a convite da Livraria Portuguesa para desenvolver uma residência artística. O resultado deste trabalho vai ser mostrado numa exposição intitulada “O que te trago do tempo que passou” com inauguração marcada para 1 de Dezembro, às 17h30, na galeria daquele espaço.

A residência “tem sido feita na rua, a beber um pouco de tudo isto”, prosseguiu a artista na sua conversa. “A minha viagem a Macau começou no momento em que disse que sim, que vinha. Fui realizando trabalho até chegar cá. E aqui a ideia foi sentir muito do que acontece, fotografar detalhes e tudo o mais, fazer apontamentos dessas sensações. Acaba por ser um pouco uma viagem do antes e do durante, falta o que virá depois”, explica. A exposição será, assim, um encontro entre anotações de trabalho realizado, reflexões ilustradas do “que te trago do tempo que passou…” e o resultado da residência artística em Macau. O evento assinala também a abertura da Livraria Portuguesa enquanto espaço permanente de exposições, adiantou ao PONTO FINAL a gerente, Filipa Didier. “Queremos que a livraria se torne num ponto de encontro, onde a pessoas podem tomar café, chá e bolos, rodeadas de livros e de arte”, disse.

A residência artística de Sandra Abafa teve como ponto de partida o trabalho realizado ainda em Portugal. Na aguarela que ilustra o convite para a exposição, vê-se o que uma leitura distraída interpreta como sendo nuvens. Mas “é o mar, mas podem ser nuvens, na verdade, é quase como se fosse um ponto de reflexão, é ‘O que te trago do tempo que passou’. É o facto de eu chegar aqui, com aquilo que eu trago como pessoa e como artista, chegar e fazer um ponto de viragem, é o deixar para trás e seguir em frente, iluminando, porque há uma lanterna com uma luz viva, que é em bolha, em círculo”, descreve a artista. A figura barbuda que carrega a lanterna que ilumina o caminho para diante é também ela simbólica, não representando nada nem ninguém em particular. “É um pouco de todos nós, é masculino, mas poderia ser feminino, por acaso tem barba e tudo o mais. Acho que é um ser, não é ninguém em especial”, descreveu a artista.

Sandra Abafa com linguagem “mais adulta”

Sandra Abafa revelou que, assim que recebeu o convite para vir a Macau, sentiu que, “estranhamente”, a sua linguagem “mudou”. “Antes era uma coisa muito menos adulta, muito menos madura, não sei definir na verdade, mas acho que tem a ver um pouco com o facto de ter uma disponibilidade diferente, de ter mais tempo, de perder mais tempo ou de o ganhar, depende da perspectiva, mas estou a dedicar-me mais, na técnica, na elaboração dos esboços, na forma”. Pela primeira vez no território, Sandra Abafa diz que a ideia que tinha desta cidade se mantém, mas, claro, agora com mais informação acrescentada. A ideia que a artista já imaginava era a de que, “apesar de Macau ser uma cidade, que havia um silêncio muito próprio, um silêncio dentro do próprio som, basicamente é essa a palavra, se pudesse definir, era silêncio. Claro que tinha uma ideia vaga pelo facto de Macau estar na Ásia, mas não tinha ideia de que era tão chinês e tão português ao mesmo tempo, que era tão frenético, mas ao mesmo tempo com momentos de pausa”, acrescentou.

Este é um trabalho ainda em desenvolvimento, pelo que, até ser dado por encerrado, ainda há espaço “para mexer”. “Aquilo que vão ver de cá é como se fosse um diário, dos lugares onde fui, aliado à ilustração. Também não consigo falar muito sobre isso porque ainda não fechei, enquanto não fechar o trabalho, tudo pode mudar. Às vezes tenho as coisas alinhavadas e num momento qualquer tudo muda, mudo a linguagem e mexo em tudo, na verdade não sei como vai ser finalizado”, disse.

A exposição vai reunir mais de 40 peças, incluindo as aguarelas de Sandra Abafa e as esculturas que resultam da parceria da artista com o “Senhor de Si”, um projecto do qual Sandra Abafa foi co-fundadora e que decidiu trazer consigo, e que partilha com a irmã. “A ideia deste projecto o ‘Senhor de Si’, que é a denominação ‘de espaço aberto de criatividade’, tinha o intuito de fazer chegar a arte a todos, aliado à escultura e à ilustração, chegamos à forma de fazer esculturas, com material ultra-leve, que depois ficam suspensas, todas elas são únicas e têm enquadramentos únicos e foi um projecto com o qual estive envolvida durante 10 anos e depois saí e agora com a vinda a Macau voltamos a nos encontrar no trabalho para trazer uma mostra também do projecto”, explicou.