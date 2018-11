IACM reitera que bancas e vendilhões vão poder estar de férias até 180 dias, se apresentarem justificação

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) publicou no sábado o relatório final da consulta pública da Lei do Regime de Gestão dos Mercados Públicos e da Lei do Regime de Gestão dos Vendilhões, no qual reitera que os vendedores de banca podem, no máximo, estar de “férias” e/ou suspender actividade num total de 180 dias, em cada ano civil, desde que apresentem requerimento.

TEXTO: Cláudia Aranda

A restrição da suspensão de actividade é o aspecto que tem merecido maior atenção dos vendedores de banca, pelo que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) reitera no relatório final da consulta pública da Lei do Regime de Gestão dos Mercados Públicos e da Lei do Regime de Gestão dos Vendilhões, publicado sábado, que os vendedores de banca podem, no máximo, estar de “férias” e/ou suspender actividade num total de 180 dias, em cada ano civil, desde que apresentem requerimento. No relatório, o IACM esclarece que os arrendatários das bancas dos mercados não podem suspender sem motivo e sem entrada de requerimento o exercício de actividade por mais de três dias ou 30 dias interpolados durante um ano civil.

Segundo um comunicado oficial, o Governo pretende injectar uma nova dinâmica no sector com a criação do mecanismo de acesso por concorrência, introdução do regime de pontuação e imposição de limites para os contratos de arrendamento dos mercados, fazendo com que “aqueles que se esforçam por fazer algo tenham lugares”, “os activos continuem a existir”, “os passivos saiam do sector” e “os recursos sejam justos e abertos”, assim como elevar a autodisciplina dos operadores e criar um ambiente de negócios caracterizado pela aglomeração de vendedores de ramos similares.

O IACM publicou no sábado o relatório final da consulta pública da Lei do Regime de Gestão dos Mercados Públicos e da Lei do Regime de Gestão dos Vendilhões realizada entre 30 de Março e 28 de Maio. O relatório final aponta que, no que se refere à Lei do Regime de Gestão dos Mercados Públicos, somaram-se 7658 opiniões recolhidas, sendo predominantes aquelas sobre “optimização das normas de gestão”, ou seja, 4003 opiniões, 52,27%. As restantes têm a ver principalmente com a “criação de medidas transitórias” – 1766 opiniões, 23,06% -, “criação do mecanismo de acesso por concorrência” – 917 opiniões, 11,97% e “actualização da penalidade e introdução do regime de pontuação por infracções”. Quanto à Lei do Regime de Gestão dos Vendilhões, são 6650 as opiniões recebidas, predominando as relativas a “criação de medidas transitórias” – 3190 opiniões, 47,97%. As restantes são as concernentes à “optimização das normas de gestão” (1472 opiniões, 22,14%), “actualização da penalidade e introdução do regime de pontuação por infracções” – 1075 opiniões, 16,17%, e “criação do mecanismo de acesso por concorrência”, 699 opiniões, 10,51%.

Sobre a actualização da penalidade e introdução do regime de pontuação por infracções, a maioria dos cidadãos que se pronunciaram apoiam, propondo que a marcação da pontuação seja feita logo que comprovada a infracção e dê lugar à saída do infractor quando atingir o máximo da pontuação. Os não apoiantes chamam a atenção para a “falta de transparência” e “justeza do regime de pontuação”. As associações sugerem que o regime de pontuação seja precedido de advertência verbal. Já o sector profissional , que totalizou o maior número de opiniões (99,7%), entende que não é necessária a introdução do regime de pontuação, já que existem actualmente disposições sancionatórias correspondentes às infracções, sendo as bancas retomadas em caso de infracção grave. Além do mais, também estes organismos duvidam da transparência do regime.

O IACM propõe a introdução do regime de pontuação por infracções, sem prejuízo de aplicação de multa. Aqueles que atingirem o limite máximo da pontuação é-lhes sancionada primeiro a suspensão da actividade como alerta, se continuar a ser objecto de pontuação, para além da possibilidade de retoma da banca, o arrendatário pode ser privado do direito de se candidatar à aquisição de banca pelo mecanismo de concorrência. As infracções aplicam-se sempre que se verifique transporte ou armazenagem ou venda de produtos alimentares não inspeccionados ou de origem duvidosa e suspensão prolongada de actividade sem motivo.