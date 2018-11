Empregados domésticos e trabalhadores com deficiência fora da proposta de salário mínimo de Sulu Sou

O projecto de lei sobre o salário mínimo que o deputado Sulu Sou hoje vai apresentar à Assembleia Legislativa exclui os empregados domésticos e os trabalhadores com deficiência. O deputado propõe uma remuneração mensal mínima de 7.904 patacas e um mecanismo anual de revisão dos valores.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O deputado Sulu Sou vai apresentar hoje um projecto de lei sobre o salário mínimo ao presidente da Assembleia Legislativa (AL) que exclui os empregados domésticos e os trabalhadores com deficiência. O também vice-presidente da Associação Novo Macau explicou ontem, em conferência de imprensa, que esta decisão é justificada com o facto de a maioria dos cidadãos ser contra a inclusão destes dois grupos no âmbito do salário mínimo e que uma opção contrária à opinião pública poderia levar ao arrastamento do processo legislativo. O legislador propõe ainda que o salário mínimo deva ser de 7.904 patacas por mês e um mecanismo de revisão anual deste valor.

Em Junho foram conhecidos os resultados da consulta pública acerca da proposta de lei sobre o salário mínimo, durante a qual a maioria dos cidadãos se mostrou contra a inclusão dos empregados domésticos e trabalhadores com deficiência. As justificações avançadas na altura pelo Executivo para a exclusão do primeiro grupo – constituído na sua esmagadora maioria por mulheres migrantes – foram a “grande pressão económica” sobre as famílias que contratam estes trabalhadores e que não têm fins lucrativos. Quanto aos trabalhadores com deficiência, o Governo entendia que a sua inclusão no âmbito do salário mínimo poderia “enfraquecer a sua competitividade e afectar a sua situação de emprego”.

Sulu Sou explicou ter tido estas conclusões em consideração durante a elaboração do seu projecto de lei e que, “por agora”, a decisão é de deixar de fora empregados domésticos e trabalhadores com deficiência. “Nós compreendemos que a maioria dos cidadãos tem opiniões contrárias, por isso, nesta fase, nós não mencionámos estes dois tipos de trabalhadores na lei do salário mínimo, mas nós enfatizamos que deve haver outro tipo de protecção salarial destes trabalhadores, porque eles têm uma situação laboral especial”, disse o deputado.

O vice-presidente da Novo Macau defende, ainda assim, que todos os trabalhadores migrantes devem estar incluídos no âmbito do salário mínimo, mas argumenta que se deve “enfrentar o facto de que o trabalho doméstico é bastante diferente do trabalho normal”. Como alternativa para estes dois grupos que ficam excluídos da proposta de Sulu Sou, é sugerido um mecanismo de “protecção salarial especial” que, no caso dos empregados domésticos, seria equivalente ao índice mínimo de sobrevivência. Actualmente, o montante do risco social está fixado em 4.050 patacas pelo Instituto de Acção Social. Em Macau, uma empregada doméstica recebe, em média entre 3.500 a 4.000 patacas por mês.

Se os empregados domésticos e os trabalhadores com deficiência fossem incluídos nesta proposta de lei, Sulu Sou considera que tal poderia levar ao arrastamento do processo legislativo ou mesmo ao seu bloqueio. Assim, optou por excluir estes dois grupos, recusando assim críticas de discriminação. “Alguns cidadãos podem dizer que nós discriminamos os trabalhadores deficientes, mas nós insistimos que, na nossa decisão, não existe nenhuma discriminação com nenhum trabalhador. Como deputado não posso ignorar nenhuma consulta pública nem as opiniões da sociedade”, afirmou.

Em declarações ao PONTO FINAL em Junho último, após a divulgação do relatório da consulta pública sobre a implementação do salário mínimo universal, dois representantes das empregadas domésticas e dos trabalhadores com deficiência disseram estar contra a exclusão destes dois grupos. Yosa Wariyanti, representante da Indonesian Migrants Workers Union, afirmou que não deve haver distinção entre os tipos de trabalhos, uma vez que “todos nós somos trabalhadores”. Eric Leong, vogal da Comissão para os Assuntos de Reabilitação do IAS e coordenador do Centro de Reabilitação de Cegos da Santa Casa da Misericórdia de Macau, rejeitou o argumento de que o salário mínimo seria uma desvantagem para as pessoas com deficiência, afirmando que “a integração é uma garantia”.

“NÓS TEMOS UMA RESPONSABILIDADE E UM PODER CONSTITUCIONAL DE APRESENTAR PROJECTOS DE LEI E NÃO PODEMOS ESPERAR MAIS”

No seu projecto de lei, Sulu Sou propõe que o salário mínimo seja de 38 patacas por hora, 304 por dia, 1.824 por semana e 7.904 por mês. É ainda sugerido um mecanismo de revisão anual destes valores que terá em conta critérios como o índice de preços no consumidor e o índice mínimo de sobrevivência. O deputado propõe que, caso esta proposta seja aprovada, anualmente, entre 1 de Maio e 31 de Outubro, o Governo deve rever os montantes do salário mínimo e, se os decidir aumentar, uma emenda deve ser apresentada à AL no espaço de um mês.

Durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa para o próximo ano, o Chefe do Executivo prometeu que, ainda durante o seu mandato, iria avançar com a proposta de lei sobre o salário mínimo. Sulu Sou considera que a AL não deve esperar pela iniciativa do Governo. “Nós já começamos a elaborar este projecto de lei há mais de dois meses. Nós achamos que a AL não deve apenas esperar pela proposta do Governo. Nós temos uma responsabilidade e um poder constitucional de apresentar projectos de lei e não podemos esperar mais”, afirmou.

A Lei Básica refere que os deputados têm o direito de apresentar projectos de lei e de resolução, sendo que aqueles que envolvam a política do Governo devem obter o consentimento prévio por escrito do Chefe do Executivo. Apenas aqueles que não envolvam receitas e despesas públicas, a estrutura política ou o funcionamento do Governo podem ser apresentados directamente à AL.

A lei relativa ao salário mínimo entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2016 mas apenas para os empregados de limpeza e segurança dos espaços comuns dos edifícios de habitação e prevê o pagamento de 30 patacas por hora, 240 por dia e 6.240, valores estes que nunca foram actualizados.