Ching Fung derrota Benfica e disputa final com o Kin Wa

O Ching Fung derrotou na sexta-feira o Benfica em partida a contar para as meias-finais do campeonato da bolinha e irá disputar o troféu frente ao Kin Wa, que venceu o Lun Lok no mesmo dia. A formação orientada por João Rosa entrou melhor na partida frente às ‘águias’ e acabou por chegar ao 1-0 sem surpresas com um golo de Arnold, aos oito minutos. A equipa treinada por Cuco reagiu e chegou ao empate aos 15 minutos de jogo por intermédio de Pang Chi Hang, num remate de longa distância na qual o guarda-redes do Ching Fung não ficou muito bem na fotografia.

O empate a uma bola acabou por se manter até ao apito final, fazendo com que o vencedor ficasse decidido através da marcação das grandes penalidades. Fong Kong, guarda-redes do Ching Fung, acabou por se redimir e defendeu duas grandes penalidades, valendo novo remate certeiro por parte de Arnold para garantir a presença na final.

Na outra partida, que se realizou antes, o Kin Wa derrotou o Lun Lok, por 2-1, com golos de Lam Ka Seng e Danilo Lins, enquanto que Joadson fez o tento do Lun Lok.

A final do campeonato da bolinha está agendada para as 20h30 de sexta-feira. No mesmo dia, às 19h15, jogam Benfica e Lun Lok, para atribuição de terceiro e quarto lugar. P.A.S.