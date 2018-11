Carlos Marreiros declara-se de consciência limpa e serena, nega “liminarmente” que possa haver plágio em relação ao edifício do Auditório da Cidade de León e reafirma a qualidade do seu projecto para a nova Biblioteca Central. As declarações surgem após a publicação nas redes sociais de comentários e fotografias fazendo comparações e alegando semelhanças próximas do plágio com a obra arquitectónica em Espanha. Ontem, o arquitecto convocou uma conferência de imprensa para explicar a carta justificativa do projecto entregue ao IC, que soube das alegações pelas redes sociais e está agora a analisar o caso, adiantou a presidente Mok Ian Ian.

TEXTO: Cláudia Aranda

O arquitecto Carlos Marreiros declarou ontem estar de consciência limpa negando “liminarmente” haver plágio em relação ao edifício do Auditório da Cidade de León, em Espanha, inaugurado em 2002. “Eu pessoalmente não conhecia o edifício, nem nenhum dos meu colaboradores, portanto, neste sentido, tenho a consciência absolutamente calma, sereníssima, não vou ter insónias. Agora se isto atrasar o processo é pena. Mas a opinião pública tem direito e levantou o problema e proporcionou este debate, eu pelo menos fiquei mais enriquecido, perdi tempo mas fomos investigar sobre esta realidade e, afinal, encontrámos vários edifícios que também navegam nesta linguagem. Mas, agora, liminarmente, não há cópia”, afirmou aos jornalistas em conferência de imprensa convocada “para esclarecer qualquer equívoco que possa ter surgido em relação à concepção daquela parte da fachada respeitante à Biblioteca Central”, disse.

Na quarta-feira, nas redes sociais, começaram a circular fotografias e comentários aludindo às semelhanças entre as fachadas dos dois projectos, o da nova Biblioteca Central, do ateliê do arquitecto Carlos Marreiros, e do Auditório da Cidade de Léon.

Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), afirmou ontem à tarde que o caso já está a ser estudado. “Como sabem as redes sociais divulgam informações de forma muito rápida, eu também, como todos vocês, tive conhecimento pela rede de Internet e logo que soubemos deste caso contactámos a empresa adjudicada”. Mok Ian Ian não se pronunciou sobre a possibilidade de o IC poder vir a reverter a decisão de adjudicar a concepção do projecto para a nova Biblioteca Central ao ateliê de Carlos Marreiros, nem se a adjudicação do projecto vai ser suspensa até o estudo estar concluído. “Como agora estamos no momento de estudo e análise não é o momento oportuno de eu comentar como vai ser posteriormente. Eu também sei que a empresa que ganhou o concurso público está muito atenta sobre este assunto”, disse a responsável, falando ontem à margem da apresentação do programa do Desfile Internacional de Macau.

Marreiros refirma qualidade do projecto

Na conferência de imprensa, o arquitecto Carlos Marreiros confirmou que havia já enviado a carta justificativa do projecto para o IC. “O Instituto Cultural contactou-me esta manhã a dizer que, tendo sabido pelas redes sociais, e como firma adjudicatória, que fizéssemos uma carta a explicar o processo”, disse. Marreiros afirmou não estar preocupado, pois realizou o projecto de boa-fé, “Há tanta gente envolvida aqui, somos tantos, temos engenheiros, técnicos somos 40 e tal pessoas a trabalhar nesta proposta, há os júris, há a opinião púbica, há os júris locais que estão bem informados, e os de fora, e estas pessoas não conheciam o edifício”, disse. O júri que avaliou as propostas relativas à elaboração do projecto da nova Biblioteca Central era constituído por nove elementos, entre eles o professor do Departamento de Arquitectura da Universidade de Hong Kong, Wang Weiren; o arquitecto do interior da China, Han Wenqiang, assim como o arquitecto de Singapura, Chen Jiayi.

Sobre a possibilidade dos outros concorrentes poderem vir a impugnar o concurso público para a concepção do projecto da nova Biblioteca Central, Carlos Marreiros disse acreditar que isso não vai acontecer. “Para haver recurso tem que haver uma posição a dizer que ‘esta proposta não serve’. Mas, até agora, pelos vistos, serve todos os aspectos porque foi a mais bem classificada, portanto, acho que ainda é muito cedo, e espero bem que não, espero que rapidamente se remate à baliza para que este equipamento fundamental para Macau seja uma realidade o mais rapidamente possível”, disse.

Auditório de León “nunca poderia ser inspiração ou plágio”

Carlos Marreiros defendeu-se afirmando que sempre se “pautou por princípios de ética, de não imitar. O que é que ganharia, eu que comecei a projectar e a construir era ainda estudante em Lisboa, aos 61 anos, plagiar uma coisa, não faz sentido, num concurso público, com tanta exposição”. Ontem, Marreiros explicou os fundamentos do seu projecto, afirmando que o ateliê trabalha “dentro da chamada linguagem de arquitectura contemporânea”, que remete para os cinco princípios basilares formulados pelo “grande mestre modernistas, Le Corbusier”. “Quando fizemos reuniões para respondermos aos requisitos do concurso eu fiz várias tentativas e os meus colaboradores também, e nunca nos passou pela cabeça que esse exercício pudesse ter qualquer semelhança com qualquer edifício, muito menos com o auditório de León”. Portanto, afirmou, “nunca poderia ser uma inspiração, muito menos uma cópia ou um plágio, porque nem sequer conhecia o edifício”.

Marreiros sublinhou que é uma das características do seu exercício criativo de arquitectura usar o tipo de modulações como aparecem na fachada da biblioteca. “É um tema recorrente aqui em Macau, por causa da arquitectura de tradição portuguesa, que eu utilizo várias vezes”, afirmou. Do arquitecto Le Corbusier, Marreiros disse ter ido buscar influências à Capela Notre Dame du Haut em Ronchamp. Apontando para a imagem projectada durante a apresentação para os jornalistas, afirmou: “O Le Corbusier tem esta peça, olhem para esta parede, em que a fenestração na parede dá aquele efeito que eu queria dar ao bloco de leitura e de convívio da nova biblioteca. Este é o princípio modernista inspirado em tradições antigas medievais, mas essa dialéctica quisemos aplicar também neste edifício e, às vezes, isto cria semelhança de linguagem”, explicou. O arquitecto mostrou vários edifícios e as semelhanças encontradas em projectos de arquitectos diversos, comparou o prédio de habitação Unités d’Habitation, também de Le Corbusier, que inspirou o edifício Rainha Dona Leonor, em Macau, e afirmou: “Vejam como são iguais, aqui nem é idêntico, é a modulação que é a mesma e que se repete, até as cores são as mesmas. Portanto, a linguagem contemporânea, a linguagem da arquitectura modernista tem vocabulários próximos, portanto não se pode concluir que há cópia, plágio, simplesmente porque uma parte do discurso arquitectónico, uma parte do edifico é relevado para se comparar com outra parte de um outro edifício. Em arquitectura é preciso ter uma análise global de todos os aspectos, e também uma forma holística de analisar, que não pode ser só de um pormenor aqui ou acolá”.