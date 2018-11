Membros do Conselho Consultivo do IAM revelados em Dezembro

Durante o debate das Linhas de Acção Governativa da área da Administração e Justiça, Sónia Chan confirmou que os membros do Conselho Consultivo do novo Instituto para os Assuntos Municipais vão ser conhecidos em Dezembro. Segundo a secretária, 60% dos 168 candidatos têm menos de 45 anos. Na sessão de ontem, foi ainda dito que o IAM irá ter uma aplicação móvel para receber queixas da população e, assim, poder resolver os problemas com maior brevidade.

TEXTO: André Vinagre

Aconteceu ontem o primeiro debate sectorial das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, da área da Administração e Justiça. Na sessão, a secretária Sónia Chan garantiu que os elementos que vão compor o futuro Conselho Consultivo do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) vão ser divulgados no próximo mês de Dezembro, antes da entrada em funcionamento do instituto. A governante acrescentou ainda que os candidatos, a maioria com menos de 45 anos, serão escolhidos com base na experiência e na aptidão profissional, entre outros critérios.

O IAM vai entrar em funcionamento a partir do próximo dia 1 de Janeiro para substituir o actual instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e dele fará parte o Conselho Consultivo para os Assuntos Sociais. Para integrar este órgão, o Governo recebeu 168 candidaturas e, segundo Sónia Chan, os membros serão conhecidos em Dezembro deste ano. A informação foi dada pela secretária depois de uma questão do deputado Ma Chi Seng. “Sabemos que a lei da criação do IAM vai entrar em vigor no próximo ano e a população tem expectativas”, começou por dizer o deputado, acrescentando a pergunta: “Quanto ao Conselho Consultivo, qual a sua composição e quando é que o Governo vai divulgar a lista da sua composição?”. A governante respondeu que os membros serão divulgados em Dezembro, bem como os fundamentos da sua selecção. Sobre o processo de candidaturas a este órgão do IAM, a secretária confirmou ainda que foram recebidas 168 e que cerca de 60% dos candidatos tem menos de 45 anos: “São jovens que estão interessados em contribuir para o desenvolvimento da sociedade”.

Recorde-se que já no início deste mês o IACM tinha detalhado ao PONTO FINAL que recebera 168 candidaturas, 62 das quais por recomendação de terceiros e 106 por auto-recomendação. O Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais será composto por um presidente, um vice-presidente e um máximo de 23 vogais, todos nomeados pelo Chefe do Executivo. O processo de candidaturas decorreu entre 3 de Outubro e 1 de Novembro.

Também Ho Ion Sang manifestou dúvidas quanto ao novo IAM. O parlamentar referiu que a sobreposição de funções entre o IACM e outros serviços públicos tem contribuído para a morosidade de alguns serviços administrativos. “A partir de 1 de Janeiro, será possível garantir que os serviços sejam condizentes com as necessidades da população?”, questionou, acabando por ficar sem resposta de Sónia Chan.

Nas LAG para o próximo ano é anunciado também que será criada uma plataforma que irá permitir que a população utilize uma aplicação de telemóvel para emitir opiniões e queixas sobre assuntos respeitantes a higiene ambiental, zonas de lazer, instalações rodoviárias ou segurança alimentar, por exemplo. A deputada Chan Hong questionou Sónia Chan sobre o funcionamento da aplicação e se irá “resolver todos os pedidos de reclamação e pedidos”, ao que Sónia Chan respondeu que esta plataforma do IAM vai servir para “reflectir as opiniões da população”. “Essas opiniões são remetidas aos funcionários da linha da frente e o problema pode ficar resolvido em menos de um dia, em alguns casos leva mais tempo, claro”, explicou.