Governo avança para actualização das remunerações por escalas

Sónia Chan admitiu ontem, durante o debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) da sua tutela, que o regime actual da função pública tem “insuficiências” e assumiu que será elaborada uma proposta sobre a actualização das remunerações através da escalação. Nas LAG para o próximo ano está previsto ainda a revisão do regime disciplinar da função pública.

TEXTO: André Vinagre

Ontem na Assembleia Legislativa (AL), a propósito do debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, frisou que o Governo vai avançar, no próximo ano, para o aperfeiçoamento gradual do regime da função pública, que implica a elaboração “sob a base de escalação” de uma proposta de lei sobre a actualização das remunerações. “O regime actual tem insuficiências”, admitiu a governante.

Sónia Chan explicou na AL que o Governo quer avançar para a actualização das remunerações na função pública através de escalas salariais. “Fizemos os estudos devidos. Separámos as carreiras de base das outras carreiras”, disse, acrescentando que irá ser feita uma revisão global: “Sendo um regime complexo, é impossível alterar todo o regime”. “É que cada categoria tem também as suas carreiras, e tendo em conta o nosso índice temos de reflectir a percentagem do ajustamento salarial das carreiras. Nas regiões vizinhas há uma diferenciação nos seus níveis. Há pormenores que temos de resolver”, referiu. Recorde-se que o regime actual prevê aumentos uniformes.

Antes da explicação de Sónia Chan já o deputado Si Ka Lon tinha pedido um estudo para se proceder à reforma da administração pública: “Há que fazer um estudo para a reforma da administração pública. As leis apresentadas não correspondem às expectativas da população”. O deputado José Pereira Coutinho contestou a reforma, apontando as diferenças entre os escalões dos funcionários públicos. “Os funcionários públicos são divididos em três categorias. A primeira tem habitação, despesas de apresentação, transporte, etc, e essas medidas nunca sofreram alterações”.

Nas LAG da tutela para o próximo ano está ainda previsto o “aperfeiçoamento dos regimes complementares da responsabilização”. O Governo diz que será efectuada a revisão da parte disciplinar. A deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau, Ella Lei, questionou a justiça desses “procedimentos sumários”, já que “isso vai afectar a confiança da população”. Sónia Chan respondeu que também há para premiar os funcionários: “Esperamos que os trabalhadores da função pública tenham moral e que os que trabalham bem sejam premiados”. Segundo Sónia Chan, foram concluídos os trabalhos de consulta sobre a revisão do regime geral de avaliação do desempenho dos funcionários. José Pereira Coutinho denunciou que dirigentes e chefias queixam-se do “volumoso trabalho” na avaliação do desempenho e que os funcionários “não querem ser avaliados”.