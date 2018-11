Desfile Internacional de Macau leva às ruas da cidade mais de 1.700 participantes

Mais de 1.700 participantes de 76 grupos locais e internacionais vão participar na oitava edição do Desfile Internacional de Macau. Este ano, o evento tem data marcada para 16 de Dezembro e estende-se entre as Ruínas de S. Paulo até à Praça do Lago de Sai Van.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O Desfile Internacional de Macau regressa às ruas da cidade no próximo dia 16 de Dezembro para assinalar o 19º aniversário da transferência de soberania de Macau. Para aquela que será a oitava edição do evento foram convidados 57 grupos locais e outros 19 do estrangeiro, que perfazem mais de 1.700 participantes, mais 400 do que no ano passado. Também o orçamento foi aumentado em 1,5 milhões de patacas para um total de 17 milhões. Já o percurso mantém-se o mesmo da última edição, arrancando das Ruínas de S. Paulo e terminando na Praça do Lago de Sai Van, com um espectáculo de fogo-de-artifício na Torre de Macau.

“Embora mantenha o modelo dos anos anteriores, este ano, o desfile será expandido e irá apresentar elementos inovadores na sua programação e atmosfera, aumentando activamente a sua influência e melhorando a colaboração artística entre regiões, a participação comunitária e a antestreia do evento”, afirmou ontem Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), em conferência de imprensa. Este ano, continuou a dirigente, o Desfile Internacional de Macau terá como tema “Encontro entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, associado aos mitos e folclore clássico da China e dos países de língua portuguesa.

Para a oitava edição do evento, o IC convidou 57 grupos locais e 19 grupos internacionais vindos do interior da China, França, Espanha, Rússia, Colômbia, Itália, Alemanha, Holanda, Argentina, Japão, Malásia, Coreia do Sul, Portugal, Brasil, Guiné-Bissau e Moçambique. De Portugal chega o Projectos de Intervenção Artística, do Brasil o Lívia Mattos Circus Show e de Moçambique o Grupo Cultural Hodi. A Colômbia estará representada pelos Batucada Aainjaa e Espanha pelos Crazy Clowns, enquanto que o Theatre Troupe Getdol vem em representação da Coreia do Sul e os Balloon Company do Japão.

O Desfile Internacional de Macau arranca no dia 16 de Dezembro, pelas 15 horas, com uma cerimónia de abertura nas Ruínas de S. Paulo. Daqui, os mais de 1.700 participantes seguem pela Rua de S. Paulo até ao Largo de S. Domingos e Largo do Senado e pela Travessa do Roquete até ao Largo da Sé. O desfile continua pela Avenida da Praia Grande, Avenida Panorâmica do Lago de Nam Van, Avenida Doutor Stanley Ho e termina na Praça do Lago de Sai Van. Para as 18h30 está agendada uma celebração da transferência de soberania com um espectáculo de fogo-de-artifício junto à Torre de Macau.

Uma vez que, no dia do desfile, será implementado um mecanismo de controlo de entrada e saída de espectadores e serão encerradas algumas ruas, a organização aconselha o público a deslocar-se a pé ou a utilizar os transportes públicos para chegar aos locais do evento. Este ano, o Governo aumentou o orçamento do Desfile Internacional de Macau em 1,5 milhões de patacas para um total de 17 milhões. Esta “ligeira subida” orçamental foi justificada por Mok Ian Ian tendo em conta “as actuações e a produção” e os mais 400 participantes em comparação com o ano passado. À semelhança de edições anteriores, as duas semanas que antecedem o Desfile Internacional de Macau serão preenchidas com workshops e actuações dos grupos internacionais nos bairros comunitários e escolas locais.