Deputados questionam se o CPSP deve “vigiar ou “fiscalizar” comportamentos

Os membros da terceira Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) mostraram preocupação com a norma nova que atribui competência ao Corpo de Polícia de Segurança Pública para “vigiar comportamentos susceptíveis de perturbar a tranquilidade e o normal quotidiano das pessoas”. Os membros da comissão querem substituir “vigiar” por um termo mais neutro como “fiscalizar”. Os jornalistas quiseram saber se a polícia vai “fiscalizar” o cidadão comum no seu dia-a-dia. Vong Hin Fai respondeu que a polícia vai vigiar os actos que possam perturbar a ordem, em eventos como, por exemplo, o Grande Prémio, concertos ou distribuição de arroz.

TEXTO: Cláudia Aranda

Os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa não estão satisfeitos com a redacção do artigo sexto, número um, alínea 12, que estabelece “uma norma nova”, que diz que “compete ao Corpo de Polícia de Segurança Pública vigiar comportamentos susceptíveis de perturbar a tranquilidade e o normal quotidiano das pessoas”. “A nossa comissão entende que não se deve utilizar o termo vigiar, mas sim fiscalizar”, um termo “mais neutro”, disse Vong Hin Fai, deputado que preside à Comissão. O organismo concluiu ontem a discussão na especialidade do articulado da proposta de lei intitulada “Corpo de Polícia de Segurança Pública”, com a presença do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

“Alguns deputados manifestaram reserva porque outras normas já prevêem essas competências, outros membros manifestaram concordância com esta norma, mas entendem que não se trata de vigilância, mas de uma fiscalização, porque vigiar pode dar uma percepção negativa, por isso, deve-se usar o termo fiscalizar”, disse Vong Hin Fai. “Para evitar diferentes interpretações sobre esta norma, a Comissão sugeriu que o Governo proceda ao aperfeiçoamento da redacção, porque podem surgir dúvidas sobre comportamentos alvo de vigia, ou seja, comportamentos susceptíveis de perturbar o normal quotidiano”, acrescentou o presidente da Comissão.

Os jornalistas quiseram saber se o CPSP vai vigiar ou fiscalizar o dia-a-dia do cidadão. Vong Hin Fai referiu que, no entender do Governo, “comportamentos que perturbem o normal quotidiano das pessoas são actos que podem perturbar o normal quotidiano das pessoas, então, estes comportamentos são alvo da acção da PSP”. Wong Sio Chak deu como exemplo eventos com concentração de pessoas como o Grande Prémio, concertos e quando associações civis organizam eventos para distribuição de arroz aos idosos. “Estas associações organizam estes eventos em espaços públicos e se calhar este evento pode perturbar os utentes da via pública. Porque durante estes eventos pode ser perturbada a tranquilidade, então o CPSP vai vigiar os comportamentos das pessoas durante estes eventos”, acrescentou.

Alguns deputados questionaram, também, as medidas cautelares da polícia, previstas no artigo oitavo. A proposta do Governo diz que o CPSP deve comunicar a adopção destas medidas quando em presença de crimes para cuja investigação é exclusivamente competente outro órgão de polícia criminal. Vong Hin Fai referiu que segundo a lei actual, “o CPSP, quando recorre às medidas cautelares, a polícia tem que observar os princípios da legalidade e da proporcionalidade e alguns deputados entendem que há que dar exemplos sobre estes princípios”. Segundo a resposta do secretário, o Código do Procedimento Administrativo (CPA) também já prevê estes princípios, portanto, neste caso, o secretário entende que há que manter a redacção desta norma”.

O dever de cooperação, previsto no artigo 10, foi igualmente questionado por alguns membros, nomeadamente a norma que prevê que “todos os particulares devem prestar colaboração que a PSP lhes solicitar”, ao que o secretário respondeu que esta solicitação deve ser feita “nos termos legais”, ou segundo disposições no Código de Procedimento Penal e outra legislação. “Nestas situações é que o CPSP pode solicitar colaboração dos particulares”, disse. No caso de recusa em colaborar, segundo resposta de secretário, “então a consequência é a sanção aplicada nos termos da lei”. Quanto ao dever da comparência, no artigo 12, que prevê que aquele que for notificado ou convocado pela CPSP tem o dever de comparecer, alguns deputados também se mostraram preocupados. Se a pessoa não comparecer, o que acontece? Ao que o secretário respondeu que este artigo é “para situações que tem a ver com processo criminal e não tem a ver com processo administrativo”.