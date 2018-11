Deputados pedem mais zonas de lazer adaptadas a pessoas com deficiência

Vários deputados pediram ontem, durante o debate sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para a tutela da Administração e Justiça, que o Governo aposte nas áreas de recreio nas zonas verdes e que as instalações estejam adaptadas para pessoas com deficiência. José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), respondeu que o parque Central da Taipa já está dotado destes equipamentos e que no próximo ano serão instalados equipamentos de recreio e actividades para crianças no Jardim Camões.

A deputada Chan Hong começou por dizer que o número de instalações para crianças “não é suficiente”. “Há uma falta deste tipo de instalações, especialmente na Taipa e em Coloane. Também há uma má gestão e há pessoas com deficiência que não conseguem utilizar essas instalações”, referiu. O deputado Ma Chi Seng concordou com o problema apontado por Chan Hong e fala também no dinheiro gasto devido à deterioração dos equipamentos: “Há falta de espaços de recreio. O Governo tem de garantir a manutenção e publicar instruções para a população saber como é que se devem utilizar estes equipamentos. Quero saber quantos equipamentos ficam deteriorados e quanto dinheiro é que gastamos todos os anos para os reparar”.

José Tavares garantiu que no Jardim Camões serão instalados equipamentos para pessoas com necessidades, anunciou que vai ser construída uma via pedonal junto às casas museu da Taipa e disse ainda que o pavimento junto ao lago Sai Van vai ser renovado para que se possam praticar actividades ao ar livre.

Sobre a destruição causada nos espaços verdes pelos tufões Hato e Mangkhut, Lo Chi Kin, vice-presidente do IACM, disse que o instituto está a trabalhar para recuperar as árvores destruídas. José Tavares acrescentou que, no futuro, serão plantadas árvores mais resistentes ao vento. A.V.