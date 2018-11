Democratas insistem no sufrágio universal

Durante o debate das Linhas de Acção Governativa para 2019 relativo à tutela da Administração e Justiça, os três deputados pró-democratas na Assembleia Legislativa voltaram a trazer à discussão o tema do sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo. O deputado Sulu Sou mostrou-se incomodado com o facto de não haver “nem uma linha” no documento acerca da questão. “Temos um sistema incompleto, não podemos eleger o Chefe do Executivo”, disse o parlamentar, perguntando depois se o regime será alterado e se, no futuro, poderemos todos participar na eleição”. “As LAG não mencionam nada sobre a democracia, neste mandato não se vai fazer nada sobre esta matéria”, concluiu.

Também Ng Kuok Cheong falou da questão: “Já tinha apresentado um relatório que [mostra que] 60% dos residentes querem que o Chefe do Executivo seja eleito pelos cidadãos”. O deputado pró-democrata pediu ainda que os deputados eleitos por via directa tenham mais assentos na Assembleia Legislativa. Ng Kuok Cheong instou ainda o Governo a avançar com as alterações propostas. Au Kam San também falou do sufrágio universal no debate. “A democratização tem de ser gradual mas ainda não foi dado nenhum passo nesta direcção. Este tipo de eleição num pequeno círculo vai ser permanente? Temos de pensar nesta questão”, referiu.

Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, limitou-se a referir que a proposta de alteração à lei eleitoral para o Chefe do Executivo está a ser analisada pela Assembleia Legislativa e que vão continuar a ser feitos estudos para aperfeiçoar o sistema político.

Recorde-se que, em Macau, a eleição do Chefe do Executivo acontece por sufrágio indirecto. É uma comissão eleitoral formada por 400 membros de associações ou organizações que representam a sociedade de Macau que elege o Chefe do Executivo. A.V.