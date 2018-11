Benfica e Ching Fung disputam acesso à final em duelo de invictos

Benfica e Ching Fung, duas equipas que ainda não perderam este ano na bolinha, vão defrontar-se hoje nas meias-finais do campeonato de futebol de sete, disputando assim o acesso à final da competição. A outra meia-final irá colocar frente a frente o Lun Lok e o Kin Wa.

TEXTO: Pedro André Santos

Ainda não conheceram o sabor da derrota no campeonato da bolinha deste ano, mas sabem de antemão que um deles ficará hoje pelo caminho na competição. Benfica e Ching Fung decidem a partir das 20h30 quem irá disputar a final da competição de futebol de sete, no campo do Dom Bosco, numa partida com favoritismo para as ‘águias’ pelo historial alcançado sobretudo nos últimos anos, mas que não é suficiente para reservar de antemão um lugar na final, marcada para a próxima semana.

“Acreditamos sempre, antes do jogo está zero a zero. Sabemos que eles têm uma equipa bastante boa, mas nós também defendemos bem e temos bons jogadores na frente que em alguns momentos podem ajudar-nos, e com alguma sorte conseguir alguma coisa deste jogo”, disse Ricardo Pinheiro em declarações ao PONTO FINAL.

O médio do Ching Fung espera, porém, “um jogo complicado”, recordando a superioridade do Benfica nas últimas temporadas. “O Benfica tem uma equipa superior, está habituado a estes jogos e está sempre nas grandes decisões nas competições, e tem ganhado a maioria destas nos últimos anos, portanto sabemos que vai ser um jogo bastante difícil”, acrescentou Pinheiro. “Queremos ganhar, como é óbvio, como se fosse contra outra equipa. O Benfica parece mais forte, mas nunca se sabe”, concluiu o jogador do Ching Fung.

Do lado do Benfica, Batista tem sido um dos principais responsáveis pela boa campanha das ‘águias’ a nível defensivo. Ao PONTO FINAL, o guarda-redes brasileiro referiu que as expectativas para este embate “são as melhores”, esperando um “grande jogo” frente a uma equipa “recheada de bons jogadores”. “Eles têm o Roni, Marquinhos, Ismael… são excelentes jogadores, tenho a certeza que será um grande jogo para se jogar e para se ver. As expectativas são as melhores, e que o Benfica possa fazer um bom jogo e sair vitorioso”, disse Batista.

Sobre a preparação para este embate, o jogador do Benfica de Macau sublinhou que a sua equipa “entra na máxima força independentemente da competição em que esteja e dos jogadores que jogam”. Apesar de reconhecer qualidades ao adversário, tanto a nível individual como colectivo, o guarda-redes brasileiro não tem dúvidas da qualidade que o Benfica irá impor em campo. “Tanto os jogadores que têm iniciado a partida como as peças de reposição são de excelente qualidade e suprem as necessidades. Acredito que a equipa que será escalada será a nossa força máxima”, concluiu.

A partida entre o Benfica e o Ching Fung está agendada para as 20h30, no campo do Colégio Dom Bosco. Antes, às 19h15, disputa-se a outra meia-final entre as equipas do Lun Lok e do Kin Wa.