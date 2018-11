Suspeito de abuso sexual de crianças fica em prisão preventiva

O homem de 35 anos que é suspeito da prática de abusos sexuais de cinco estudantes menores vai ficar em prisão preventiva enquanto aguarda pelo desenvolvimento da investigação. Depois de o caso ter sido tornado público, não foram registadas mais queixas, adiantou ontem a Polícia Judiciária.

TEXTO: André Vinagre

Foi ontem conhecida a medida de coacção aplicada pelo juiz de instrução criminal ao homem que é suspeito da prática de abusos sexuais a cinco estudantes menores: prisão preventiva. Ao PONTO FINAL, a Polícia Judiciária (PJ) confirmou que, depois de o caso se ter tornado público, as autoridades não receberam mais queixas. O centro de explicações onde trabalha o formador, “Centro de Apoio Pedagógico Profissão”, foi, entretanto, suspenso pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ).

Num comunicado divulgado ontem pelo Ministério Público (MP), é dito que, após o primeiro interrogatório judicial, “e tendo em conta a natureza e a gravidade do respectivo processo, o ‘modus operandi’ dos respectivos crimes e o impacto provocado pelo caso sobre a ordem pública no âmbito de protecção dos direitos e interesses dos menores em Macau”, o juiz de instrução criminal ordenou a aplicação da prisão preventiva ao suspeito, natural de Hong Kong, ficando a aguardar a investigação que será levada a cabo pelo MP. O tutor do “Centro de Apoio Pedagógico Profissão”, situado no Fai Chi Kei, é suspeito de vários crimes de violação agravada e de coacção sexual agravada.

Também através de um comunicado divulgado ontem, a DSEJ confirmou ter suspendido provisoriamente o centro de explicações em causa. “Para garantir o bem-estar psíquico e físico dos alunos, a DSEJ adoptou, de imediato, medidas preventivas, suspendendo o funcionamento do centro de explicações”, lê-se na nota. Esta direcção disponibilizou-se ainda para acolher os alunos afectados pela medida e para enviar agentes de apoio à aprendizagem para auxiliarem os alunos. Segundo a DSEJ, este centro de explicações, dedicado ao apoio ao ensino primário e secundário e com alvará desde 2015, tem uma lotação máxima de 24 explicandos. A direcção ressalva que, durante as várias vistorias realizadas no passado, foram encontrados, em média, dez alunos no espaço. A DSEJ diz ainda que, ”no que respeita aos alunos afectados pelo caso, esta Direcção de Serviços vai continuar em contacto com as instituições de aconselhamento, disponibilizando, de forma empenhada, aos alunos e encarregados de educação, as ajudas e os apoios, quando necessário for”.

O caso foi dado a conhecer às autoridades no passado domingo, quando uma das alegadas vítimas do homem, de 14 anos, apresentou queixa na PJ, que reportou o caso à DSEJ. Através da investigação, as autoridades chegaram a outras quatro alegadas vítimas, também do sexo masculino, e contactaram os pais.

Na passada terça-feira, o chefe do Departamento de Ensino da DSEJ, Kong Ngai, anunciou que o organismo vai avançar com uma investigação administrativa sobre o caso, acrescentando que não foi possível contactar o proprietário do centro de explicações. O formador não estará registado em outras instituições educativas ou centros de explicações, referiu ainda a DSEJ.