Quatro mil fracções de habitação económica são “balde de água fria”, critica Au Kam San

O deputado Au Kam San questionou ontem, durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), o porquê de o Governo apenas disponibilizar quatro mil fracções no concurso de habitação económica que será lançado no próximo ano. Para o pró-democrata, ao pôr a concurso o que considera ser um número reduzido de unidades habitacionais, o Executivo está a defender determinados grupos de interesse e a ignorar os direitos dos cidadãos. Nas contas do deputado, o Governo deveria disponibilizar um mínimo de 13.500 fracções no próximo concurso de habitação económica.

“As autoridades estão a preparar a construção de vários projectos de habitação económica, mas só põem a concurso uma pequena quantidade e isto não é porque não têm capacidade para apoiar os cidadãos, mas sim porque pretendem defender os grupos de interesse, ignorando os cidadãos para obter o máximo lucro”, afirmou o deputado. Assim, Au Kam San apela ao Governo para disponibilizar as habitações económicas da Avenida Wai Long e da primeira fase da Zona A dos Novos Aterros, o que perfaz um total de 13.500 fracções.

Para Au Kam San, a notícia de que o Governo apenas iria pôr a concurso quatro mil fracções de habitação económica foi um “balde de água fria” para os potenciais candidatos. Isto porque, relembra o deputado, no concurso de 2013, mais de 42 mil agregados familiares candidataram-se apenas a 1.900 fracções. “Na altura, de facto, o Governo não dispunha de um número significativo de habitações económicas. Mas a situação para o próximo ano é completamente diferente, pois o Governo dispõe de um grande número de terrenos para construção de habitações públicas, portanto, com determinação, pode a qualquer momento ter para oferta várias dezenas de milhares delas”, afirmou. C.V.N.