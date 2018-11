Quatro meses depois, mais de 450 galgos permanecem no Canídromo

Quatro meses após o fecho do Canídromo, 454 galgos continuam nas instalações, 40 dos quais estão em perigo de vida ou em sofrimento e 333 a necessitar de tratamentos imediatos, segundo dados avançados ontem à Lusa. Os números adiantados pelo presidente demissionário da Anima são vistos com apreensão pelo próprio Albano Martins que, contudo, permanece optimista num desfecho feliz para os cães já que, afirmou à Lusa, “a partir da próxima semana vão começar a sair para adopção 20 animais por semana”.

Sobre os 404 galgos que se encontram para adopção, Albano Martins admitiu que tal não aconteceria “em condições normais” e que muitos terão que receber tratamento veterinário nos sítios de acolhimento. Para já, enfatizou o activista, não existe outra hipótese no actual cenário: “Caso contrário, vão todos morrer nessas condições miseráveis!”. A saída programada de duas dezenas de animais por semana tem como destino, até o final do ano, os Estados Unidos, Hong Kong e Macau e a partir de Janeiro centros de acolhimento na Europa e, numa fase posterior, na Austrália, informou o activista.

O Instituto para os Assuntos Cívicos de Macau (IACM) ameaçou a empresa com multas que podem atingir cerca de 53 milhões de patacas, mas até agora não existe qualquer sanção. “A empresa [Yat Yuen] irá ser multada de acordo com a Lei de Protecção dos Animais de Macau. A empresa já foi notificada e o valor da multa está ainda em fase de decisão”, informou o IACM em resposta à agência Lusa. A 21 de Julho, o IACM já tinha informado que “a não reclamação [de galgos] pelo seu dono no prazo de sete dias úteis é equiparada a abandono de animal” e o abandono de cada cão é “sancionado com multa de 20.000 a 100.000 patacas”.

Segundo a contabilidade divulgada ontem pela Anima, dez galgos morreram desde que foram abandonados no Canídromo e 68 foram adoptados. Segundo o IACM, que confirma a existência de 454 galgos nas instalações, entre 15 de Outubro e 20 de Novembro foram enviados 49 galgos para adopção nos Estados Unidos.