Populismo na Europa só se contraria com discurso centrado no emprego, saúde e educação

Hoje, prevê-se que um em cada quatro europeus vote num populista. O crescimento desta tendência na Europa vai reflectir-se nos resultados das eleições para o Parlamento Europeu (PE) em 2019. Para contrariar este rumo para a radicalização e previsível bloqueio à reestruturação da União Europeia, Victor Ângelo, antigo representante do Secretário-Geral das Nações Unidas, defendeu ontem que é preciso que se volte a falar dos grandes temas que interessam aos europeus como o emprego, a saúde, a educação e a segurança contra o terrorismo.

TEXTO: Cláudia Aranda

O populismo está a disseminar-se na Europa, deixou de ser uma tendência presente apenas nas franjas populacionais para ser uma opção generalizada, e esta vocação populista vai reflectir-se nos resultados das eleições para o Parlamento Europeu, agendadas para Maio de 2019. Victor Ângelo, antigo representante do Secretário-Geral das Nações Unidas, e José Luís Sales Marques, presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau, foram ontem os oradores da conferência que tinha como tema “União Europeia e os Desafios do Populismo”, que se realizou na Fundação Rui Cunha, organizada pelo Programa Jean Monnet da União Europeia (UE) em Macau.

Em conversa com o PONTO FINAL, Victor Ângelo afirmou que “os populistas vão ganhar lugares, muitos lugares no Parlamento Europeu, mas não vão de maneira nenhuma ser uma maioria. Mas vão certamente representar mais ou menos 20% do total do Parlamento Europeu. O que vai acontecer nas próximas eleições para o Parlamento Europeu é que vai estar muito fragmentado e os partidos tradicionais, quer do centro direita, quer do centro esquerda, vão estar enfraquecidos e serão provavelmente os partidos da extrema direita e da extrema esquerda que irão ganhar com esse enfraquecimento do centro”, disse. “Isso leva a uma radicalização do próprio parlamento e leva também a uma situação em que o parlamento vai funcionar com muitas dificuldades, porque vai ser muito difícil reunir maiorias, na medida em que normalmente quem tem posições extremistas não gosta de se aliar com os outros e faz finca pé naquilo que defende. Ou seja, certas decisões que são fundamentais para reestruturar e reforçar a Europa poderão vir a não ser aprovadas pelo Parlamento Europeu por causa desses bloqueios vindos das extremas”, alertou o antigo funcionário das Nações Unidas.

Durante a conferência, Victor Ângelo referiu que “devemo-nos preocupar com o populismo e, sobretudo, com o populismo de extrema-direita, porque estes movimentos populistas são ultra-nacionalistas e racistas, duas das principais causas da guerra e conflitos na Europa, por isso, devemos estar muito preocupados”, afirmou. Victor Ângelo referiu que a imigração e crise do refugiados têm sido usados como “bandeira” pelos populistas nomeadamente na República Checa. Aqui “foram criados dois falsos problemas, um foi a imigração, e o segundo elemento é que ‘Bruxelas não quer saber de nós’, questão que foi seguida pela Polónia e pelos países de leste”.

Segundo uma pesquisa realizada e divulgada pelo jornal britânico The Guardian, “os partidos populistas mais do que triplicaram o seu apoio na Europa nos últimos 20 anos, assegurando votos suficientes para colocar líderes em cargos governamentais em 11 países europeus”. Hoje, um em cada quatro europeus vai votar num candidato populista, refere o estudo. Em 1998, apenas dois pequenos países europeus – Suíça e Eslováquia – tinham populistas no governo. Duas décadas depois, outros nove países juntaram-se ao grupo. Hoje, o primeiro ministro Viktor Orbán, na Hungria, e Matteo Salvini, ministro da Administração Interna, em Itália, estão unidos numa frente anti-imigração, e outros líderes políticos de países membros da UE emergiram ao longo de 2018 como caras de um movimento que levanta desafios em relação ao futuro da Europa.

Victor Ângelo defende que, para contrariar a tendência, “é preciso que se volte a falar dos grandes temas que interessam aos europeus e esses temas são o emprego, o custo de vista e, também, os temas de segurança, nomeadamente contra o terrorismo e da segurança das pessoas nas ruas, é fundamental falar nos jovens, na sua preparação para o futuro, insistir mais na formação para a economia digital, a economia do futuro e insistir também nas questões da saúde e da educação em geral, ou seja, tem que se centrar o debate nos grandes temas económicos e sociais para se fugir às questões que interessam aos populistas que são as questões da migração, da identidade nacional, do nacionalismo, se continuarmos a focarmo-nos nessas questões aí os populistas são mais fortes do que nós”, alertou.