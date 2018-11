Peso da actividade do jogo na economia em Macau cresceu em 2017

O peso da actividade do jogo em Macau cresceu em 2017 e representou 49,1% do sector terciário, anunciou ontem o Governo em comunicado. De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o peso do sector terciário na economia cresceu de 93,3% em 2016 para 94,9% em 2017. Deste sector, as “lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogo” representam 49,1%, um crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao 2016. O valor acrescentado bruto do sector do jogo aumentou 29,12 mil milhões de patacas. Para o crescimento do sector terciário contribuiu o peso do comércio por grosso e a retalho (5,6%) e dos hotéis e similares (4,3%), que cresceu 0,3 e 0,2 pontos percentuais, respectivamente.

Os números avançados pela DSEC demonstram que a economia é cada vez mais dependente do sector terciário, já que o peso do sector secundário no valor acrescentado bruto no total dos ramos de actividade económica foi, em 2017, de 5,1%, em comparação com 6,7% em 2016. A queda de 20,6% do sector secundário deveu-se, de acordo com a DSEC, à diminuição do peso da construção, que apresentou um decréscimo de 28,8% em relação a 2016.