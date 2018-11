Orçamento para 2019 aprovado na generalidade

Os deputados aprovaram por unanimidade e na generalidade o orçamento para 2019 que prevê receitas de 122 mil milhões de patacas e despesas de 103 mil milhões, devendo o saldo orçamental fixar-se em 19 mil milhões.

TEXTO: Catarina Vila Nova

As receitas previstas no orçamento do Governo para o próximo ano deverão ultrapassar 122 mil milhões de patacas, enquanto que as despesas estão estimadas em mais de 103 mil milhões de patacas. Os valores foram ontem revelados por Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), durante a discussão da proposta de lei do orçamento para 2019, aprovada por unanimidade na generalidade. No capítulo das receitas correntes do orçamento, o maior aumento registado é o do imposto especial sobre o jogo, prevendo o Governo arrecadar 91 mil milhões de patacas com esta taxa, mais 10 mil milhões do que neste ano.

Em 2019, o Governo prevê arrecadar mais de 122 mil milhões de patacas em receitas, o que corresponde a um aumento de 13,3%, ou de 14 mil milhões, face aos 108 mil milhões de patacas aprovados no ano passado. O Executivo estima gastar 103 mil milhões de patacas no próximo ano, o que também representa um incremento face aos 101 mil milhões previstos para 2018, de 2,2%, ou seja, de dois mil milhões. Lionel Leong esclareceu que “a despesa orçamental para o próximo ano abrange a despesa necessária à actualização do índice salarial dos funcionários públicos, de 85 patacas por cada índice para 88 patacas”. No próximo ano, o Governo prevê alcançar um saldo orçamental positivo de 19 mil milhões de patacas.

As receitas correntes do Governo deverão ultrapassar, em 2019, o patamar de 116 mil milhões de patacas, representando um aumento de quase 12 mil milhões de patacas face a 2018. O maior aumento registado será com as receitas arrecadadas com o imposto especial sobre o jogo, na ordem dos 91 mil milhões de patacas, mais 10 mil milhões do que em 2018. O Executivo estima que, em 2019, as receitas brutas anuais do jogo ascendam a 260 mil milhões de patacas, o que perfaz uma média mensal de 21 mil milhões.

No que diz respeito ao Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), o Governo prevê “uma maior redução no [seu] orçamento”, referiu Lionel Leong. As despesas com o PIDDA deverão situar-se em 16 mil milhões de patacas, menos 4,5 mil milhões face aos 21 mil milhões aprovados para 2018. Este decréscimo, explicou o governante, ficou a dever-se ao facto de, no orçamento para 2018, estar incluída a construção da Ilha Artificial Fronteiriça da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, concluída este ano, “não se prevendo, para o próximo ano, nenhuma construção com esta enorme envergadura”. Também a dotação provisional do orçamento do PIDDA para 2019 será inscrita no capítulo das despesas comuns, “o que resulta numa redução global do orçamento do PIDDA”, acrescentou o secretário.

Ainda que tenha sido aprovado por unanimidade, o orçamento para o próximo ano não deixou de gerar críticas por parte dos deputados. Ip Sio Kai, eleito pela via indirecta, questionou se a isenção fiscal de até 15 milhões de patacas para as empresas que desenvolvam tecnologias de inovação é suficiente, afirmando ser necessário “definir melhor o seu conceito para evitar o abuso dessas medidas”. Sulu Sou, da ala pró-democrata, apontou que, apesar de estar a ser desenvolvido o “Governo inteligente”, “o número de funcionários públicos está a aumentar sem limite”, frisando que “as despesas com os funcionários públicos representam um encargo muito pesado para o Governo”. Ella Lei, deputada ligada aos Operários, referiu que, quando comparados, os orçamentos iniciais e os revistos podem apresentar aumentos “de mais de dez vezes”, criticando que os primeiros valores são avançados de “ânimo leve”.