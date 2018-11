No embate mortal entre galos, afirma-se a virilidade dos homens

Ilegais na Indonésia desde 1981, as lutas de galos são ainda transversais na ilha de Bali, sobretudo em meio rural, onde proliferam as arenas improvisadas. Vinculada à ritualização hindu, a prática milenar do ‘tajen’ cedo encontrou paralelo na dimensão profana do jogo. O PONTO FINAL acedeu a uma arena clandestina onde, em cada entardecer, se concentram dezenas de homens, na sua maioria agricultores. Ao propósito de engordar o curto orçamento familiar, soma-se a afirmação de virilidade, a ascensão numa comunidade onde a honra se conquista, ainda, com o derramamento de sangue.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia) em Bali, na Indonésia

Ao centro da arena em terra batida, delimitada por bambu, dois homens agachados, em posição de ataque, amarram os ‘taji’ com fita às patas dos galos, em solenidade ritual. Em cada um, o galo ostentado depois com a mão esquerda, a mão direita a puxar-lhes suavemente as penas, de forma insistente, a atiçar o animal, a despertar-lhe o desejo primitivo de violência e subjugação. Atiram-se os bichos em voo, penas da cabeça eriçadas em coroa, num embate feroz que se concretiza em movimento coreografado. Vinte segundos de combate culminam com um animal a desferir no outro o golpe fatal com a lâmina cravada na pata. Impõe-se o vencedor sobre o corpo inerte, que jaz em sangue no solo. Dezenas de homens em volta, consumidos pela adrenalina, gritam, cospem, braços atirados ao alto. Êxtase colectivo que prossegue com o ajuste de contas, com o dinheiro que transita entre apostadores. No mato, em meio rural, longe da face turística da ilha, multiplicam-se os combates há séculos entranhados na cultura de Bali, vinculados a uma dimensão sacrificial e religiosa que cedo encontrou paralelo na dimensão do jogo. Ilegais na Indonésia desde 1981, as lutas de galos persistem de forma clandestina por toda a ilha, numa escala massificada, com a benevolência, alimentada pelo suborno, das forças de segurança.

Ocultado sob uma estrutura metálica, telhado em lona, o ‘tajen’, ou luta de galos, acontece na aldeia de Pladung numa área de mato, próxima do templo Puseh. Ao entardecer, são quase uma centena os homens, sobretudo lavradores, que se concentram em torno da arena, galos carregados debaixo do braço. A um canto, no exterior da arena, um velho, pele curtida pelo sol, depena o galo caído em combate com a subtileza de um ourives. Os pés fincados sobre uma área extensa de penas e sangue, despojos de animais mortos. Junto a ele, uma panela negra com água que ferve sobre o fogo. Corta-lhe por fim as patas com uma catana que conheceu já uso infinito. Mergulha depois as mãos na água imunda de um balde que a custo limpa o sangue entranhado.

Sobre a terra batida, o árbitro incentiva já a multidão para o próximo combate. T-shirt rosa, galo estampado no peito, cordão e medalha de ouro ao pescoço, grossas argolas nas orelhas, cigarro que pende dos lábios. Na arena, um homem amarra o ‘taji’ à pata esquerda do galo, lâmina afiada, em meia-lua, que determina, em cada confronto, o desfecho mortal de um dos oponentes. Planta carnívora tatuada no braço, enrola o ‘taji’ com fita vermelha, como o treinador que prepara o pulso de um ‘boxeur’.

Preparado o animal, é o dono, homem alto, esguio, quem exibe o galo com a mão levantada. Fita os homens em volta, aguarda, em silêncio, que um adversário se apresente. ‘Taji’ cravada na pata, punhal e garra mortal. E os homens ponderam, as mãos a afagar os galos carregados como crianças debaixo do braço. Cigarros chupados enquanto se fazem contas às probabilidades. Chegam-se finalmente homem e galo que haviam lutado no combate anterior. Galo vencedor regressa à arena para novo ‘round’.

Posicionam-se os dois homens no terreiro, agachados, a curta distância. Apalpam os bichos, auscultam-lhes a predisposição para o combate, puxam-lhes as penas. Tomados pela fúria em crescendo, aliciados pelos homens, atiram-se os galos num embate corpo a corpo. Batem-se em bicadas contínuas até um sucumbir e embater no solo, rasgado pela lâmina. Aninhado no ringue, o árbitro observa, dedos da mão direita a tocar o chão. Findo o combate, recolhe o homem alto e esguio o galo vencedor. Contam-se já as rupias em volta, deslizam as notas para os vencedores, acertam-se ganhos das apostas gritadas minutos antes.

Em território de homens, de que as mulheres estão excluídas, cabe-lhes tão só alimentar as almas que em cada entardecer abandonam campos de arroz e oficinas e se chegam ao terreiro. Numa outra tenda, como que a ocultar da estrada a área de combate, estão dispostas as mesas com doces, bebidas e cigarros, estendidos aos homens pela mulher que, alheada da mortandade, dali retira o sustento. Uns metros adiante, sentada num ínfimo banco, uma outra mulher afasta com um abanador o fumo da grelha a carvão onde assa as espetadas de satay. Entre as dezenas de motas dispostas junto à estrada, circulam as crianças que em cada combate se chegam à arena, meninos que espreitam entre os homens, que comungam, com esgares de espanto, de um êxtase a que em poucos anos acederão como participantes.

“ÀS VEZES, A ALIMENTAÇÃO PARA O GALO É MELHOR DO QUE PARA A FAMÍLIA, ALGUNS ATÉ COMEM CARNE”

No dia seguinte, já a tarde definha, deslocam-se os homens para outro chão, a curta distância da arena ontem utilizada. Mais de 70 homens formam um círculo, agora frente ao templo Puseh, corpos curvados para melhor avistar os galos que se batem ao centro. A liderança do colectivo parece assumida pelo homem sentado junto à banca de uma das duas mulheres no local, onde desaguam os homens em busca de bebida, de cigarros comprados avulso, conforto para a alma depois da extensa jornada de trabalho. Tu Aji, nome fictício por si escolhido, diz ser brahmana, membro da casta superior, descendente de homens sagrados, uma das quatro castas balinesas, em sociedade declaradamente estratificada. Explica que ontem havia cerimónia, que não podiam estar tão perto do templo. Ainda que o local de ontem, com a arena delimitada em terra batida, mais recolhido, pareça mais apropriado a actividade clandestina, ilegal na Indonésia há mais de trinta e cinco anos.

Conta Tu Aji que grande parte dos homens usa galos locais quando as lutas se fazem entre apostadores da aldeia. Recorrem a galos melhores, que resultam do cruzamento com galos das Filipinas, sempre que chegam apostadores de outras ilhas, como Java. Sendo certo que aos galos de combate são concedidos cuidados que excedem os que tocam aos membros da família. Acariciados frequentemente, banhados em águas tépidas com ervas medicinais, massajados, os grãos de milho levados ao bico. “Às vezes, a alimentação para o galo é melhor do que para a família. São como um bebé, alguns até comem carne”, revela Wayan, de 44 anos.

Antes de se iniciar novo combate, grita já o árbitro na área ao centro dos homens. Questiona quanto querem apostar, repete a pergunta numa ladaínha entoada em balinês, língua malaio-polinésia, que ressoa como um cântico. O valor total das apostas por combate atinge, em média, as 500 mil rupias (cerca de 280 patacas), 50 mil (28 patacas) é o mínimo para que homens e galos avancem e assumam posições de combate. Mesmo ao lado, num grande tabuleiro estendido no chão, com bolas coloridas, um outro grupo joga ‘Bola Adil’, expressão que em português encontra tradução semelhante: Bola da Justiça.

Entretanto, agachados sobre a terra batida, estão já dois homens em posição, os ‘taji’ cravados nas patas dos galos. Gritam: “O mesmo! O mesmo!”, para que os valores em jogo sejam semelhantes para os dois animais, que deverão estar equiparados em tamanho, coloração, plumagem e força. Gesticulam, cospem com a altivez de quem não enjeita desafio, gritam, repetem o gesto de puxar as penas para atiçar os animais. E os animais saltam, enfrentam-se no ar, fundem-se em estocadas ferozes até um sucumbir ao golpe fatal. Rendeu o vencedor, sussurra-se por aqui, um milhão de rupias (cerca de 555 patacas), duzentas mil (112 patacas) seguem para o dono do animal.

Tu Aji, sentado junto à banca de comida, observa em silêncio, a contrastar com o êxtase que atravessa a massa de homens. Traz a tiracolo uma bolsa em pele, onde guarda 10 lâminas, que aluga, em média por 150 mil rupias, aos lutadores. Diz ter mais treze ‘taji’ em casa. “É um bom negócio”, assume. Conta que as navalhas são concebidas por um familiar, que poucas famílias conhecem os segredos de manufactura dos ‘taji’, processo que contempla rituais minuciosos, que se concretiza em noites de ocultação da Lua. O valor pago por cada ‘taji’, explica, depende do valor da aposta atingido em cada combate.

“SE ELE GANHA FICO FELIZ, SE PERDER [E MORRER] NÃO FICAREI ASSIM TÃO TRISTE”

Putu, 38 anos, é o proprietário do galo vencedor no anterior confronto. Adquiriu o animal há um ano, dá-lhe a comer milho todos os dias, e algo mais que não desvenda. O galo vencedor, que carrega nos braços, não saiu ileso do combate. Passa-lhe os dedos nas feridas, tenta perceber-lhes a profundidade. Diz que terá que cuidar dele nas próximas semanas, no que se adivinha um exercício de devoção, a que terá que dedicar muito do seu tempo. Antecipa que possa voltar a lutar em menos de um mês. Putu participa há quatro anos em combates, fá-lo todas as semanas. Comerciante de madeira, leva da arena o pecúlio que ajuda a compôr o magro orçamento do agregado. Hoje, valeu-lhe 200 mil rupias o galo que já venceu seis vezes.

Além do galo vencedor, leva com ele o que chama de ‘pecundang’, o galo perdedor, morto e já depenado, que os homens acreditam ter melhor sabor por causa da adrenalina. Com as mãos manchadas de sangue, o animal morto enfiado num saco, conta, sem arriscar um sorriso, que vai com ele cozinhar uma sopa para a família. Rito incontornável a cumprir pelos vencedores. “O ‘tajen’ [luta de galos] não é apenas um hobby, é algo que nos preenche o tempo vazio depois do trabalho. Tenho um bom galo e venho aqui. O dinheiro não é o mais importante. Se ele ganha fico feliz, se perder [e morrer] não ficarei assim tão triste”. Afasta-se com os animais, segue para casa.

Um jogador alto e esguio, que ontem conheceu a vitória, enfia o galo no saco, não se chega à arena. “Hoje ele não vai combater, não está forte o suficiente”. Diz senti-lo pelo toque, toca-lhe todos os dias, sente nos afagos contínuos, nos dedos que lhe percorrem o corpo, se o animal está predisposto a lutar. “Não vale a pena arriscar”, assume. Que o risco no ‘tajen’ só conhece dois resultados: o triunfo ou a morte. Diz terem-se-lhe entranhado os combates há dois anos, que desde então não mais deixou de rumar às arenas, dia após dia, assim que culminam as horas infinitas da jorna no campo. “Venho pelo dinheiro, porque tenho galos de boa qualidade. Isto dá-nos poder na comunidade. Depende dos deuses, da sorte. Não temos sorte todas as noites”. E afasta-se, com o animal que hoje não será atirado à terra batida.

Associado à ritualização hindu, religião dominante em Bali – em contraste com o predomínio do Islão por toda a Indonésia, nação com a maior população muçulmana do mundo -, o ‘tajen’ é permitido no interior dos templos, conduzido por sacerdotes, enquadrado no ritual sacrificial, o ‘Tabuh Rah’, que se traduz no derramamento de sangue, que o hinduismo preconiza, como forma de afastar espíritos nefastos. Se a luta de galos em contexto religioso constitui a excepção na lei, a sua realização para lá do chão sagrado está estritamente proibida pelo Governo Central, de Jakarta, desde 1981, o que não travou a continuidade de uma actividade milenar, entranhada na cultura balinesa, desde sempre associada a um modo de afirmação da masculinidade e virilidade, de estatuto e ascensão no interior das comunidades. Como em inglês, ‘cock’, também em balinês a palavra galo, ‘sabung’, assume conotação fálica, cabendo-lhe ainda a adjectivação gloriosa de guerreiro, campeão ou herói.

“HÁ SEMPRE ALGUÉM QUE NOS INFORMA QUANDO VAI HAVER UMA GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL”

Por toda a ilha, ouvem-se e avistam-se, à luz do dia, os galos nas grandes gaiolas em vime, junto à estrada, frente às casas, aos ‘warung’. Sinais evidentes de que as lutas acontecem de forma transversal num território que acolhe mais de quatro milhões de habitantes. Arenas de maior e menor dimensão congregam, em cada aldeia, grande parte dos homens, que garantem a continuidade de uma actividade que atravessa gerações. A realidade é conhecida das autoridades, que sucessivamente supreendem jogadores e audiência, ainda que o aviso prévio se antecipe quase sempre à chegada dos agentes. “Há sempre alguém que nos informa quando vai haver uma grande operação policial. Por vezes, a informação chega e o combate já está a decorrer. A polícia apreende os galos e leva alguns homens para a esquadra”, conta Tu Aji.

Tu Aji, apontado por quem o envolve como líder da aldeia, explica ainda que as forças de segurança não intervêem muito, por respeito pelos vários negócios que gravitam em torno dos combates, como a venda de galos, as bancas de venda de comida e bebidas. Um comércio de pequena escala, liderado por mulheres, como as duas que neste entardecer, em bancas distintas, tratam de saciar os homens. Ou o comerciante, sem mãos a medir, que vende tofu exposto na vitrine atracada a uma mota.

Aos ‘tajen’ de pequena dimensão, à semelhança deste, que proliferam no meio rural, juntam-se os combates em grandes arenas, igualmente clandestinas, nos arredores de Denpasar e Ubud, onde desaguam os apostadores abastados, que chegam de outras ilhas.

Ao descer da noite, pouco depois das 19 horas, dá o árbitro por terminados os combates, que a escassez de visibilidade não favorece o confronto. Guardam os homens nos sacos os galos sobreviventes dos ‘rounds’ de hoje. Dispersam rapidamente, esbatendo num folêgo a atmosfera electrizante que os consumiu ao longo das últimas horas.

Gustiayu Sari, a mulher que labuta numa das bancas, enfia, apressada, a mercadoria em cestos cobertos por panos. “Isto é bom para mim, levo dinheiro para a família, cerca de 200 mil rupias [112 patacas] por noite”, conta. Tem 40 anos, a amargura e carestias da vida a colocarem-lhe mais alguns em cima, no rosto sulcado. Carrega depois o pesado alguidar na cabeça, mãos treinadas a assegurar o equilíbrio. Às filhas pequenas, a rodear a mãe, toca em sorte levar a carga miúda.

“TODOS OS MESES ENVIAMOS DINHEIRO À POLÍCIA, TRÊS MILHÕES E MEIO DE RUPIAS”

Komang, árbitro dos combates, sorve um cigarro para diluir a adrenalina que lhe toma ainda o corpo, depois de horas a conduzir o embate feroz entre animais, a ditar o ritmo de apostas, a incentivar os homens a elevar a parada. “Sou o árbitro porque tenho experiência nisto. Hoje fiz 100 mil rupias [56 patacas]. Não tenho outro emprego, isto é muito importante para mim porque levo dinheiro para casa, já o faço há dez anos”, conta Komang, pai de três filhos. E quanto lhe rendem os combates? “Por mês levo em média um milhão e meio de rupias [cerca de 830 patacas]. Tenho a minha casa, sou aqui da aldeia, não tenho muitas despesas”. Rendimento curto, numa província onde o salário mínimo ronda os dois milhões de rupias (1105 patacas).

Assegurar o sustento com base numa actividade clandestina significa arriscar em cada dia a liberdade. “Às vezes tenho problemas com a polícia, mas nunca fui preso”. O árbitro revela depois como garantem os jogadores o silêncio e conivência das autoridades. “Todos os meses enviamos dinheiro à polícia, três milhões e meio de rupias [cerca de 1950 patacas]. Todos os apostadores do ‘tajen’, da Bola da Justiça contribuem”. Conta que o dinheiro é entregue a um agente das forças de segurança da regência de Karangasem, uma das nove da província de Bali e a mais empobrecida. “O dinheiro é para não haver problemas. Temos um informador na polícia de Karangasem, confiamos nele”, assume Komang.

Num exercício que em muito excede a dimensão sacrificial e de ritualização ancestral, sobressai a identificação profunda dos homens com os galos, com os últimos a traduzir, na arena, uma extensão e prova de virilidade dos primeiros. Clifford Geertz, antropólogo norte-americano que em 1958 imergiu na realidade das lutas de galos em Bali, e cujo trabalho de campo resultou no ensaio “Deep play: notes on the Balinese cockfight”, resume o que se afigura como evidência para quem observa um elemento indissociável, ainda hoje, da ordem social balinesa. “Enquanto muito da América vem à superfície num estádio, num campo de golfe, numa pista de corridas ou em redor de uma mesa de póquer, muito de Bali vem à superfície num ringue de galos. Porque só aparentemente são os galos que lutam ali. Na verdade, são os homens”.