Investigação ao acidente de Fórmula 3 de Sophia Flörsch levará semanas

A investigação ao acidente de domingo na corrida de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau, em que cinco pessoas ficaram feridas, “levará várias semanas”, disse ontem Charlie Whiting, director de corridas de Fórmula 1 da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). “É muito cedo para tentar estabelecer a causa. Nós sabemos porque [a piloto alemã Sophia Flörsch) perdeu o controlo do carro, mas temos que nos dar a uma análise muito mais cuidada”, disse Charlie Whiting à agência France-Presse. “Levará várias semanas para analisar os dados e as imagens do carro o mais cuidadosamente possível para determinar como os dois monolugares se tocaram, as consequências desse contacto, o que se passou e como”, disse Charlie Whiting.

O director da Fórmula 1 para a área de segurança acredita que as barreiras, mesmo partidas, diminuíram um pouco o ritmo do carro e a solidez da célula de segurança também protegeu a piloto alemã, de 17 anos, que foi submetida a um enxerto ósseo para reparar uma fractura na coluna vertebral.

Sophia Flörsch tem-se mostrado activa nas redes sociais, agradecendo frequentemente todas as mensagens de apoio que tem recebido. “Sobrevivi à operação, que durou cerca de 11 horas. Espero que a partir de agora as coisas corram melhor. Tenho que ficar mais uns dias em Macau até estar em condições de ser transportada. Quero agradecer aos fãs por todas as mensagens, isto motiva-me imenso e dá-me mais coragem”, escreveu a piloto alemã.