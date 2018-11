Governo vai criar linha telefónica para denunciar jogadores interditos em casinos

Está encerrada a apreciação na especialidade da proposta de alteração à lei do condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos. Depois da última reunião da 1.ª Comissão Permanente, Ho Ion Sang disse que o Governo vai criar uma linha telefónica de 24 horas para denunciar trabalhadores do sector com acesso interdito aos espaços e realizar inspecções aleatórias aos funcionários.

TEXTO: André Vinagre

Ontem, depois da reunião da 1.ª Comissão Permanente na Assembleia Legislativa (AL) sobre a proposta de alteração à lei do condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos, foi anunciado que irá ser criada uma linha telefónica de 24 horas para receber denúncias sobre funcionários do sector do jogo interditos nos espaços. Ho Ion Sang, que preside a esta comissão, disse ainda que os funcionários dos casinos serão alvo de inspecções aleatórias e que, se ainda assim forem apanhados a jogar, os seus ganhos serão confiscados.

Ho Ion Sang, que começou por dizer aos jornalistas que a discussão na especialidade sobre a proposta de alteração à lei de entrada nos casinos estava concluída, adiantou que a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) vai abrir uma linha telefónica, que vai funcionar durante 24 horas, para receber denúncias acerca da entrada de funcionários de casinos em espaços de jogo, já que, fora do horário de trabalho, não podem frequentar este tipo de locais. Durante o horário de expediente, esta linha telefónica funciona com atendimento personalizado e nas restantes horas através de gravação, explicou Ho Ion Sang.

Outra das medidas para evitar que os funcionários do sector entrem nos casinos fora do horário de trabalho é a inspecção aleatória. Segundo Ho Ion Sang, inspectores nomeados pela DICJ irão realizar inspecções aleatórias aos funcionários dos casinos, com o intuito de identificar os funcionários que tentem jogar para depois informar as autoridades.

Depois de, na última reunião sobre o tema, os deputados terem manifestado dúvidas acerca do cálculo dos valores a apreender no caso de os jogadores impedidos de entrar nos espaços já terem ganho ou perdido o montante com que começaram a jogar, Ho Ion Sang esclareceu agora o método e deu um exemplo: se o jogador apostar 500 patacas e ganhar, o dinheiro ganho é confiscado pelo Governo; se o jogador perder as 500 patacas, esse dinheiro que foi ganho pela concessionária também é recolhido pelo Governo.

Durante a reunião ainda foi levantada uma outra questão: E se os funcionários se esquecerem de algum objecto no interior de um casino, podem ir lá dentro buscá-lo depois de saírem do horário de trabalho? “Nesse caso, o Governo vai pedir às concessionárias para estabelecerem normas próprias”, esclareceu o presidente da comissão. Depois de discutida na especialidade, a proposta deverá ser entregue na AL até Janeiro, disse Ho Ion Sang.

Segundo o Governo, esta lei tem como objectivo “contribuir para o reforço da capacidade de defesa dos profissionais do sector do jogo e prevenir que se tornem indivíduos afectados pelo distúrbio do vício do jogo, promovendo, deste modo, o desenvolvimento saudável do sector do jogo de Macau”. De acordo com dados do Instituto de Acção Social (IAS) facultados ao PONTO FINAL no passado mês de Agosto, entre 2011 e a primeira metade de 2018, 1.075 pessoas foram registadas no sistema centralizado de dependência de jogo do organismo. Destas, 279 eram trabalhadores do sector do jogo, o que corresponde a 29,1% do total. Há agora, no total, 54 mil trabalhadores do sector que estão impedidos de entrar nos casinos fora do horário de trabalho.