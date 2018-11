Governo espera obter consenso sobre escolha de feriados obrigatórios na Concertação Social

Lionel Leong revelou ontem que o Conselho Permanente de Concertação Social vai discutir, a 5 de Dezembro, as alterações à Lei das Relações de Trabalho. Com esta reunião, o Governo espera que seja alcançado um consenso entre as partes laboral e patronal em relação ao mecanismo de escolha de feriados obrigatórios.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O mecanismo de escolha de feriados obrigatórios, previsto na revisão da Lei das Relações de Trabalho, vai ser alvo de discussão no Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) no próximo dia 5 de Dezembro. A data foi ontem avançada por Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, à margem da sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL). O governante referiu que espera obter um consenso entre as partes laboral e patronal na reunião do CPCS, assegurando que a compensação dos trabalhadores não será afectada se estes trabalharem nos feriados obrigatórios.

“No dia 5 de Dezembro vamos ter uma reunião do CPCS e temos de auscultar as ideias e opiniões que eles vão apresentar e ver quais são as divergências e quais são as opiniões em relação a esta proposta para ver se nós podemos entrar em consenso”, afirmou Lionel Leong, em declarações aos jornalistas, garantindo ainda a compensação dos trabalhadores que trabalharem nos feriados obrigatórios. “O Governo, antes, auscultou várias opiniões da sociedade em relação aos sete pontos de revisão [da Lei das Relações de Trabalho]. Na altura, nós dissemos sempre que se os trabalhadores trabalharem nos feriados obrigatórios, o seu direito à compensação não será alterado. Nós mantemos esta posição”, assegurou o secretário para a Economia e Finanças.

Sobre a possibilidade de o Governo apresentar primeiro à AL apenas os seis pontos de revisão à Lei das Relações Laborais que obtiveram consenso, Lionel Leong atirou novamente a decisão para o CPCS. “Temos de ver, durante a reunião do CPS, se todos estão de acordo em apresentar primeiramente os seis pontos para a Assembleia Legislativa e, depois, o outro ponto”, afirmou o governante.

OPERÁRIOS: DISCUSSÃO NO CPCS É “PRETEXTO” PARA ADIAR REVISÃO LEGISLATIVA

No período de intervenções antes da ordem do dia, Ella Lei, Lei Chan U e Leong Sun Iok voltaram a insistir no mecanismo de escolha dos feriados obrigatórios, exigindo uma vez mais ao Governo que abandone esta proposta. Lei Chan U, eleito pela via indirecta, defendeu que “uma revisão legislativa não sustentada por fundamentos científicos e apoio popular não vai conseguir ser aprovada pela sociedade”. “Se o Governo continuar com essa postura de sobreposição da lei, o CPCS não vai conseguir desempenhar o seu papel, podendo mesmo tornar-se um abrigo ou escudo de uma discussão desnecessária”, alertou.

Ella Lei atirou que remeter esta discussão para o CPCS é apenas um “pretexto” para adiar legislar sobre a sobreposição do descanso semanal com os feriados obrigatórios. “Duvida-se então se o Governo pretende adiar ou até não cumprir o seu compromisso de acção governativa”, criticou. Para a deputada, os residentes já chegaram a um consenso sobre esta matéria e “exigem fortemente a regulamentação da sobreposição do descanso semanal com os feriados obrigatórios e da licença de paternidade”. “Afinal, qual é o objectivo de se legislar essa proposta em pacote com as restantes alterações à lei? É para obrigar a parte laboral a optar entre duas propostas? Ou seja, aceitar a proposta da ‘escolha de três em quatro’ imposta pelo Governo, ou abandonar a compensação para os feriados sobrepostos e a licença de paternidade, resultado numa situação de incumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo”, questionou.

Leong Sun Iok, por sua vez, afirmou que a proposta de escolha de feriados obrigatórios foi apresentada “quando ainda não havia consenso na sociedade” e foi agrupada com outras que reuniam já consenso social, como é o caso da sobreposição de feriados e da licença de paternidade remunerada. “Esta medida atrasou significativamente o processo legislativo, desiludiu a parte laboral e não cumpre o compromisso assumido pelo Chefe do Executivo”, defendeu.